Маски снова обязательны? Где в Украине ввели новые ограничения из-за COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Украине: что говорят медики

Напомним, в последнее время количество людей, которые болеют COVID-19 в Украине, растет во многих регионах.

Одним из нескольких доминирующих "вариантов" коронавируса в мире является Stratus. Согласно имеющимся данным, этот рекомбинантный субвариант штамма Omicron демонстрирует повышенную способность к распространению.

При этом в целом он не приводит к более тяжелому течению заболевания.

По состоянию на начало августа медики подтвердили заболевание Stratus уже в семи областях Украины, а также в Киеве.

Согласно информации Департамента здравоохранения КГГА, в Киеве количество людей, оказавшихся в больницах с осложнениями от COVID-19, за месяц увеличилось более чем в четыре раза.

Между тем директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург объяснила, можно ли сказать, что в Киеве - "вспышка" болезни, и где специалисты советуют носить маски.

Несколько позже и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко поделился, что нынешние показатели заболевания ковид - существенно ниже прошлогодних, когда еженедельно регистрировали до 15 тысяч больных.

Несмотря на это в некоторых медицинских учреждениях Одессы в связи с распространением COVID-19 были введены карантинные ограничения.

Масочный режим был введен также в некоторых медучреждениях Ровенской области, где с начала августа подтвердили почти 500 случаев COVID-19.

