Общество Образование Деньги Изменения

Маски снова обязательны? Где в Украине ввели новые ограничения из-за COVID-19

В некоторых больницах вводят масочный режим из-за увеличения количества больных COVID-19 (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украине растет количество людей, которые болеют COVID-19. Сегодня, 27 августа, стало известно, что масочный режим был введен в Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковского городского совета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию КНП "Центральная городская клиническая больница Ивано-Франковского городского совета" в Facebook.

О чем просят пациентов и посетителей больницы

В коммунальном некоммерческом предприятии сообщили, что администрация Центральной городской клинической больницы вводит масочный режим (для всего учреждения здравоохранения):

  • в связи с ростом количества случаев заболеваний COVID-19;
  • с целью предупреждения распространения респираторных инфекций в ЦГКБ.

При этом пациентов и посетителей просят:

  • обязательно надевать маски в помещениях больницы;
  • приходить на консультации и обследования в определенное время - чтобы избегать очередей и скопления людей;
  • пользоваться антисептиком для обработки рук;
  • по возможности - соблюдать социальную дистанцию.

"Спасибо за понимание и соблюдение правил безопасности", - подытожили в больнице.

Публикация ЦГКБ (скриншот: facebook.com/CENTRALCITYCLINICALHOSPITAL)

Ситуация с коронавирусом в Украине: что говорят медики

Напомним, в последнее время количество людей, которые болеют COVID-19 в Украине, растет во многих регионах.

Одним из нескольких доминирующих "вариантов" коронавируса в мире является Stratus. Согласно имеющимся данным, этот рекомбинантный субвариант штамма Omicron демонстрирует повышенную способность к распространению.

При этом в целом он не приводит к более тяжелому течению заболевания.

По состоянию на начало августа медики подтвердили заболевание Stratus уже в семи областях Украины, а также в Киеве.

Согласно информации Департамента здравоохранения КГГА, в Киеве количество людей, оказавшихся в больницах с осложнениями от COVID-19, за месяц увеличилось более чем в четыре раза.

Между тем директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург объяснила, можно ли сказать, что в Киеве - "вспышка" болезни, и где специалисты советуют носить маски.

Несколько позже и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко поделился, что нынешние показатели заболевания ковид - существенно ниже прошлогодних, когда еженедельно регистрировали до 15 тысяч больных.

Несмотря на это в некоторых медицинских учреждениях Одессы в связи с распространением COVID-19 были введены карантинные ограничения.

Масочный режим был введен также в некоторых медучреждениях Ровенской области, где с начала августа подтвердили почти 500 случаев COVID-19.

Читайте также, грозит ли украинцам новая пандемия из-за ковида и введение карантина по всей стране.

Ивано-ФранковскCOVIDКарантинКоронавирусБолезниБольницы