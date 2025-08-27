Маски снова обязательны? Где в Украине ввели новые ограничения из-за COVID-19

В Украине растет количество людей, которые болеют COVID-19. Сегодня, 27 августа, стало известно, что масочный режим был введен в Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковского городского совета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию КНП "Центральная городская клиническая больница Ивано-Франковского городского совета" в Facebook.
В коммунальном некоммерческом предприятии сообщили, что администрация Центральной городской клинической больницы вводит масочный режим (для всего учреждения здравоохранения):
При этом пациентов и посетителей просят:
"Спасибо за понимание и соблюдение правил безопасности", - подытожили в больнице.
Напомним, в последнее время количество людей, которые болеют COVID-19 в Украине, растет во многих регионах.
Одним из нескольких доминирующих "вариантов" коронавируса в мире является Stratus. Согласно имеющимся данным, этот рекомбинантный субвариант штамма Omicron демонстрирует повышенную способность к распространению.
При этом в целом он не приводит к более тяжелому течению заболевания.
По состоянию на начало августа медики подтвердили заболевание Stratus уже в семи областях Украины, а также в Киеве.
Согласно информации Департамента здравоохранения КГГА, в Киеве количество людей, оказавшихся в больницах с осложнениями от COVID-19, за месяц увеличилось более чем в четыре раза.
Между тем директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург объяснила, можно ли сказать, что в Киеве - "вспышка" болезни, и где специалисты советуют носить маски.
Несколько позже и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко поделился, что нынешние показатели заболевания ковид - существенно ниже прошлогодних, когда еженедельно регистрировали до 15 тысяч больных.
Несмотря на это в некоторых медицинских учреждениях Одессы в связи с распространением COVID-19 были введены карантинные ограничения.
Масочный режим был введен также в некоторых медучреждениях Ровенской области, где с начала августа подтвердили почти 500 случаев COVID-19.
Читайте также, грозит ли украинцам новая пандемия из-за ковида и введение карантина по всей стране.