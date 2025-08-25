Вспышка COVID-19 в Украине: медики фиксируют новые варианты "Омикрона"

В Украине резко возросло количество случаев COVID-19. Только за неделю с 18 по 24 августа было зафиксировано 7265 положительных результатов тестов, что в 2,1 раза больше, чем неделей ранее.

По данным эпиднадзора, в 2025 году количество случаев значительно ниже, чем в прошлом году. В частности, с 28 июля по 24 августа этого года зафиксировано в 2,6 раза меньше инфекций, чем за аналогичный период 2024-го (12,7 тысяч против 33,6 тысяч случаев).

В то же время зарегистрировано 8 летальных случаев среди инфицированных.

Новые штаммы

В Украине обнаружили новые субварианты штамма Omicron - NB.1.8.1 (Nimbus) и XFG (Stratus). По состоянию на 25 августа подтверждено 3 случая заболевания Nimbus и 125 - Stratus.

В Киеве также резко возросло количество больных - за неделю медики зарегистрировали 1121 случай, что в 1,6 раза больше, чем неделей ранее. Госпитализировали 117 человек, среди них 57 детей.

В Ровенской области с начала августа подтвердили почти 500 случаев COVID-19, умерла 85-летняя женщина. Здесь уже ввели масочный режим в некоторых медучреждениях, и аналогичное решение рассматривают другие больницы региона.

В Николаевской области заболеваемость за две недели выросла в 8 раз - от 7 до 56 случаев в неделю.

Что советуют врачи

В Минздраве отмечают, что лучшей защитой от всех вариантов COVID-19 остается вакцинация. В Украине она является бесплатной. Людям из групп риска (старше 60 лет, беременные, пациенты с хроническими заболеваниями, медики и учителя) рекомендуют проходить ревакцинацию раз в 6-12 месяцев.

Кроме того, медики советуют соблюдать профилактические меры: носить маски в местах скопления людей, регулярно мыть руки, а при появлении симптомов оставаться дома и обращаться к врачу.