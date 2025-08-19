US Open-2025 с украинским комментарием: где и когда смотреть главный теннисный турнир августа

В воскресенье, 24 августа стартуют основные турниры Открытого чемпионата США по теннису - последнего "мэйджора" текущего сезона.

Где и когда смотреть матчи турнира с украинским комментарием - подскажет РБК-Украина .

Теннис с украинской дорожкой

Официальным транслятором турнира является телеканал Eurosport. В этом году US Open получит украинскую аудиодорожку. Это стало возможным благодаря сотрудничеству медиасервиса MEGOGO и Warner Bros. Discovery.

Украинский язык комментирования будет доступен для зрителей как на платформе MEGOGO, так и у других официальных трансляторов телеканалов Eurosport.

Комментировать матчи будут Екатерина Зинченко, Александр Черненко, Евгений Смертенко, Павел Посохов, Вадим Плачинда, Дарья Кузнецова и другие.

Если поединки украинских теннисисток не войдут в эфир Eurosport 1 или Eurosport 2, MEGOGO покажет их с украиноязычными комментаторами эксклюзивно на собственной платформе.

Кто из украинок сыграет на "мэйджоре"

Матчи основных турниров мужского и женского одиночных разрядов пройдут с 24 августа по 7 сентября.

В основную сетку американского Грэндслема гарантированно попали четыре украинские теннисистки в одиночном разряде: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. Еще две наши спортсменки - Александра Олейникова и Анастасия Соболева - продолжают выступления в квалификации.

Напомним, что в 2024 году именно на этом турнире в парном разряде победила украинка Людмила Киченок вместе с латвийкой Еленой Остапенко.