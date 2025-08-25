Новый рейтинг WTA и ATP: какие места занимают украинцы перед стартом US Open-2025

Женская и мужская теннисные ассоциации, WTA и ATP, обнародовали обновленные рейтинги, учитывающие результаты турниров, которые завершились 24 августа. Изменения произошли накануне старта основной сетки последнего Грандслема 2025 года - US Open, на котором будут соревноваться четыре украинские теннисистки.

Об изменениях в мировом рейтинге сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Women's Tennis Association.

Позиции украинок в рейтинге WTA

Перед началом основной сетки US Open первая ракетка Украины Элина Свитолина потеряла две ступеньки и теперь находится на 15-й позиции мирового рейтинга.

Марта Костюк и Даяна Ястремская, которые в последнее время не принимали участия в соревнованиях, сумели подняться на одну позицию - соответственно, 28-е и 31-е места.

Юлия Стародубцева потерпела поражение в первом круге турнира в Кливленде и опустилась на 68-ю строчку.

Зато Ангелина Калинина, которая до сих пор восстанавливается после травмы, добавила одну позицию - теперь она 135-я.

Во второй сотне рейтинга небольшой прогресс продемонстрировала Дарья Снигур (171 место), а Александра Олейникова наоборот потеряла позиции и занимает 202-ю строчку.

15. Элина Свитолина (Украина) - 2726 (-2)

28. Марта Костюк (Украина) - 1656 (+1)

31. Даяна Ястремская (Украина) - 1559 (+1)

68. Юлия Стародубцева (Украина) - 941 (+2)

135. Ангелина Калинина (Украина) - 542 (+1)

171. Дарья Снигур (Украина) - 409 (+1)

202. Александра Олейникова (Украина) - 364 (-11)

239. Анастасия Соболева (Украина) - 306 (-12)

Мировая десятка WTA

В топ-10 произошли минимальные изменения. Ига Швьонтек поднялась на второе место, обойдя Коко Гофф. Жасмин Паолини опередила Аманду Анисимову.

Лидирует "нейтральная" Арина Сабаленка, а десятку замыкает казахстанка Елена Рыбакина.

Топ-10 WTA:

Арина Сабаленка - 11 225 очков Ига Швьонтек (Польша) - 7 933 (+1) Коко Гофф (США) - 7 874 (-1) Джессика Пегула (США) - 4 903 Мирра Андреева - 4 733 Мэдисон Киз (США) - 4 699 Чжэн Циньвэнь (Китай) - 4 433 Жасмин Паолини (Италия) - 4 116 (+1) Аманда Анисимова (США) - 3 869 (-1) Елена Рыбакина (Казахстан) - 3 283

Изменения для украинцев в рейтинге ATP

В мужском теннисе главный прогресс показал Виталий Сачко. Он поднялся на пять позиций и теперь занимает 217-е место. Напомним, что украинец вернулся в квалификацию US Open впервые за два года, но уступил уже в стартовом матче.

Олег Приходько опустился на 309-ю строчку, а Александр Овчаренко на 385-ю. При этом 21-летний Вячеслав Белинский установил личный рекорд, поднявшись на 411-е место благодаря победе на турнире ITF в Польше.

217. Виталий Сачко (Украина) - 253 (+5)

309. Олег Приходько (Украина) - 163 (-2)

385. Александр Овчаренко (Украина) - 129 (-7)

411. Вячеслав Белинский (Украина) - 116 (+31)

452 (450). Алексей Крутых (Украина) - 97 (-2)

487 (480). Эрик Ваншельбойм (Украина) - 86 (-7)

493 (490). Вадим Урсу (Украина) - 84 (-3)

Топ-10 рейтинга ATP

В первой десятке изменений не произошло, здесь продолжает лидировать итальянец Янник Синнер, а ближайшими преследователями остаются Карлос Алькарас и Александер Зверев.

Топ-10 ATP: