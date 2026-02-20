Маршруты 20 февраля изменены: куда поездом УЗ не доехать и где пассажиров повезут автобусы
Из-за ситуации с безопасностью "Укрзализныця" ввела временные ограничения на движение поездов в четырех областях. На участках, где железнодорожное сообщение пока невозможно, для пассажиров организовали автобусные трансферы.
Сумская область
"Наши мониторинговые группы работают в усиленном режиме", - сообщили пассажирам в компании.
Подчеркивается, что движение на всех участках сохраняется с учетом ситуации с безопасностью.
Так, в Сумской области, согласно оперативной информации УЗ по состоянию на 20 февраля, региональные поезда временно курсируют:
- до Конотопа;
- из Конотопа.
Харьковская и Донецкая области
В Харьковской и Донецкой областях - от Лозовой в направлении Краматорска - пассажиров подхватывают автобусы.
Между тем региональные экспрессы изюмского направления - курсируют пока что по расписанию.
Запорожская область
Движение между городами Днепр и Запорожье организовано пока что преимущественно с привлечением автобусных перевозчиков.
При этом несколько рейсов планируют вести:
- в Запорожье:
- из Запорожья.
"Конечно, в зависимости от ситуации с безопасностью", - подчеркнули в "Укрзализныце".
Как просят действовать пассажиров
В завершение пресс-служба УЗ обратилась к пассажирам с важными просьбами:
- ориентироваться на указания поездных бригад;
- ориентироваться на указания работников вокзалов;
- включить push-оповещения в приложении "Укрзалізниці".
"Едем дальше", - подытожили в компании.
