Маршруты 20 февраля изменены: куда поездом УЗ не доехать и где пассажиров повезут автобусы

Из-за ситуации с безопасностью "Укрзализныця" ввела временные ограничения на движение поездов в четырех областях. На участках, где железнодорожное сообщение пока невозможно, для пассажиров организовали автобусные трансферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.

Сумская область

"Наши мониторинговые группы работают в усиленном режиме", - сообщили пассажирам в компании.

Подчеркивается, что движение на всех участках сохраняется с учетом ситуации с безопасностью.

Так, в Сумской области, согласно оперативной информации УЗ по состоянию на 20 февраля, региональные поезда временно курсируют:

до Конотопа;

из Конотопа.

Харьковская и Донецкая области

В Харьковской и Донецкой областях - от Лозовой в направлении Краматорска - пассажиров подхватывают автобусы.

Между тем региональные экспрессы изюмского направления - курсируют пока что по расписанию.

Запорожская область

Движение между городами Днепр и Запорожье организовано пока что преимущественно с привлечением автобусных перевозчиков.

При этом несколько рейсов планируют вести:

в Запорожье:

из Запорожья.

"Конечно, в зависимости от ситуации с безопасностью", - подчеркнули в "Укрзализныце".

Как просят действовать пассажиров

В завершение пресс-служба УЗ обратилась к пассажирам с важными просьбами:

ориентироваться на указания поездных бригад;

ориентироваться на указания работников вокзалов;

включить push-оповещения в приложении "Укрзалізниці".

"Едем дальше", - подытожили в компании.

Оперативная информация о движении поездов 20 февраля (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)