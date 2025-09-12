ua en ru
"Должны были ввести санкции, а получили Аляску": Сикорский раскритиковал действия Трампа в отношении РФ

Пятница 12 сентября 2025 13:20
"Должны были ввести санкции, а получили Аляску": Сикорский раскритиковал действия Трампа в отношении РФ Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп должен был ввести санкции против России, а не встречаться с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сикорский в выступлении на телеканале Fox News раскритиковал решение Трампа по РФ. Он отметил, что "трудно поверить", будто вторжение российских дронов на территорию Польши могло быть ошибкой.

Ранее сам Трамп заявил журналистам, покидая Белый дом, что "это могла быть ошибка", дважды повторив эту фразу.

Министр Польши подчеркнул, что необходимо изменить расчеты Владимира Путина и убедить его, что завоевать Украину "за приемлемую цену" не удастся.

Для этого, по его словам, следует ввести более жесткие санкции и лишить Россию ресурсов для продолжения войны.

В резком комментарии относительно действий Трампа Сикорский отметил: "Мы должны были ввести санкции, а вместо этого получили Аляску. И с тех пор, как вы говорите, нападения усилились".

Что предшествовало

Напомним, журналисты спросили Дональда Трампа о его реакции на вторжение российских беспилотников в Польшу. Президент США ответил, что "возможно, это была ошибка".

Он также отметил, что "недоволен ничем, что связано с этой ситуацией", и выразил надежду, что "все это скоро закончится".

На заявление главы Белого дома отреагировал глава МИД Польши Радослав Сикорский.

"Нет, это не была ошибка", - коротко и категорично ответил он Трампу.

Встреча на Аляске

15 августа в Анкоридже на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, посвященная боевым действиям России в Украине.

Изначально ожидалось, что она откроет путь к дальнейшим переговорам, возможно даже прямым дискуссиям между Путиным и Зеленским, однако прогресс в переговорах замедлился.

