ua en ru
Пт, 12 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Мали запровадити санкції, а отримали Аляску": Сікорський розкритикував дії Трампа щодо РФ

П'ятниця 12 вересня 2025 13:20
UA EN RU
"Мали запровадити санкції, а отримали Аляску": Сікорський розкритикував дії Трампа щодо РФ Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп мав запровадити санкції проти Росії, а не зустрічатися з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Сікорський у виступі на телеканалі Fox News розкритикував рішення Трампа щодо РФ. Він зазначив, що "важко повірити", ніби вторгнення російських дронів на територію Польщі могло бути помилкою.

Раніше сам Трамп заявив журналістам, покидаючи Білий дім, що "це могла бути помилка", двічі повторивши цю фразу.

Міністр Польщі підкреслив, що необхідно змінити розрахунки Володимира Путіна та переконати його, що завоювати Україну "за прийнятну ціну" не вдасться.

Для цього, за його словами, слід запровадити жорсткіші санкції та позбавити Росію ресурсів для продовження війни.

У різкому коментарі щодо дій Трампа Сікорський зазначив: "Ми мали запровадити санкції, а замість цього отримали Аляску. І відтоді, як ви кажете, напади посилилися".

Що передувало

Нагадаємо, журналісти запитали Дональда Трампа про його реакцію на вторгнення російських безпілотників у Польщу. Президент США відповів, що "можливо, це була помилка".

Він також зазначив, що "незадоволений нічим, що пов’язано з цією ситуацією", і висловив сподівання, що "все це скоро закінчиться".

На заяву очільника Білого дому відреагував глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

"Ні, це не була помилка", - коротко та категорично відповів він Трампу.

Зустріч на Алясці

15 серпня в Анкориджі на Алясці відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, присвячена бойовим діям Росії в Україні.

Спочатку очікувалося, що вона відкриє шлях до подальших переговорів, можливо навіть прямих дискусій між Путіним і Зеленським, однак прогрес у перемовинах уповільнився.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Дональд Трамп Зустріч Трампа та Путіна Санкції проти Росії
Новини
До Києва прибули глава МЗС Польщі Сікорський та принц Гаррі
До Києва прибули глава МЗС Польщі Сікорський та принц Гаррі
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії