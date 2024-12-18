Макрона не будет на встрече Зеленского с европейскими лидерами: в чем причина

Президент Франции Эмманюэль Макрон пропустит встречу с европейскими лидерами и саммит ЕС. Причиной тому - стихийное бедствие во Франции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Макрон не будет участвовать во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Германии, Италии, Польши, Дании и Нидерландов, которую сегодня организует генеральный секретарь НАТО в Брюсселе.
Кроме того, Макрон не посетит саммит Европейского Союза, запланированный на завтра, 19 декабря. Как сообщают дипломаты в НАТО, не уполномоченные комментировать СМИ, причиной стало стихийное бедствие в заморских территориях Франции.
По словам анонимного чиновника из Елисейского дворца, выводы саммита Европейского совета были "предварительно согласованы", и нет никаких "редакционных вопросов", которые, вероятно, возникнут.
"Французские позиции были включены на этап подготовки", - сказал он.
Напомним, что заморский департамент Франции Майотту накрыл самый мощный циклон за последнее столетие - "Чидо". В столице архипелага уничтожены школы, больницы и жилые дома, а десятки людей считаются погибшими.
Подробнее о стихийном бедствии, которое произошло во Франции, можно узнать в материале РБК-Украина.
Напомним, что сегодня у Макрона запланирована личная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она состоится в Брюсселе.
Заметим, что сегодня Зеленский отправился в Брюссель. Во время визита он может встретиться с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, НАТО и ЕС.
В то же время президент примет участие в первом заседании Европейского Совета после назначения его президента.
Сам Зеленский ранее завил, что встретится с лидерами ряда стран Европы в Брюсселе. Он планирует обсудить вопросы дальнобойных возможностей и не только.
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