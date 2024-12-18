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Макрона не будет на встрече Зеленского с европейскими лидерами: в чем причина

Фото: французский президент Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Франции Эмманюэль Макрон пропустит встречу с европейскими лидерами и саммит ЕС. Причиной тому - стихийное бедствие во Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Макрон не будет участвовать во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Германии, Италии, Польши, Дании и Нидерландов, которую сегодня организует генеральный секретарь НАТО в Брюсселе.

Кроме того, Макрон не посетит саммит Европейского Союза, запланированный на завтра, 19 декабря. Как сообщают дипломаты в НАТО, не уполномоченные комментировать СМИ, причиной стало стихийное бедствие в заморских территориях Франции.

По словам анонимного чиновника из Елисейского дворца, выводы саммита Европейского совета были "предварительно согласованы", и нет никаких "редакционных вопросов", которые, вероятно, возникнут.

"Французские позиции были включены на этап подготовки", - сказал он.

Шторм во Франции

Напомним, что заморский департамент Франции Майотту накрыл самый мощный циклон за последнее столетие - "Чидо". В столице архипелага уничтожены школы, больницы и жилые дома, а десятки людей считаются погибшими.

Подробнее о стихийном бедствии, которое произошло во Франции, можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, что сегодня у Макрона запланирована личная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она состоится в Брюсселе.

Заметим, что сегодня Зеленский отправился в Брюссель. Во время визита он может встретиться с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, НАТО и ЕС.

В то же время президент примет участие в первом заседании Европейского Совета после назначения его президента.

Сам Зеленский ранее завил, что встретится с лидерами ряда стран Европы в Брюсселе. Он планирует обсудить вопросы дальнобойных возможностей и не только.

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