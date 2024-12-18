Макрона не буде на зустрічі Зеленського з європейськими лідерами: у чому причина

Макрон не братиме участі у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами Німеччини, Італії, Польщі, Данії та Нідерландів, яку сьогодні організовує генеральний секретар НАТО в Брюсселі.

Крім того, Макрон не відвідає саміт Європейського Союзу, запланований на завтра, 19 грудня. Як повідомляють дипломати в НАТО, не уповноважені коментувати ЗМІ, причиною стало стихійне лихо в заморських територіях Франції.

За словами анонімного чиновника з Єлисейського палацу, висновки саміту Європейської ради були "попередньо узгоджені", і немає жодних "редакційних питань", які, ймовірно, виникнуть.

"Французькі позиції були включені на етап підготовки", - сказав він.

Шторм у Франції

Нагадаємо, що заморський департамент Франції Майотту накрив найпотужніший циклон за останнє століття - "Чідо". У столиці архіпелагу знищено школи, лікарні та житлові будинки, а десятки людей вважаються загиблими.

Детальніше про стихійне лихо, що відбулось у Франції, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.