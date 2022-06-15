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Макрон заявив, що Україна має повернутися до переговорів з РФ і назвав умову

Фото: президент Франції Емануель Макрон (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Україні доведеться знову сісти за стіл переговорів з Росією. Це може відбутися за умови, якщо буде припинення бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Емануеля Макрона, яку цитує TF1 Info.

"Єдиний бажаний результат цього конфлікту - це або військова перемога України, або перемовини, тому що вогонь рано чи пізно припиниться і це дозволить укласти угоду між Україною та РФ. Тож у якийсь момент доведеться говорити з Росією", - сказав Макрон.

Нагадаємо нещодавно стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Україну вже цього тижня.

Втім, в Єлисейському палаці повідомляли, що президент Франції Еммануель Макрон не має твердих планів здійснити візит в Україну під час повномасштабного вторгнення Росії.

Сам же президент останнім часом виступив із провокаційною заявою, в якій закликав не принижувати Росії, щоб нібито після завершення війни проти України вона змогла вийти з політичної ізоляції. На що отримав хвилю критики.

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Еммануель МакронВійна Росії проти України