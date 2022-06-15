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Макрон заявил, что Украина должна вернуться к переговорам с РФ и назвал условие

Фото: президент Франции Эмануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украине придется снова сесть за стол переговоров с Россией. Это может произойти при условии, если будет прекращение боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эмануэля Макрона, которое цитирует TF1 Info.

"Единственный желаемый исход из этого конфликта - это либо военная победа Украины, или переговоры, потому что огонь рано или поздно прекратится и это позволит заключить соглашение между Украиной и РФ. Поэтому в какой-то момент придется говорить с Россией", - сказал Макрон.

Напомним недавно стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Украину уже на этой неделе.

Впрочем, в Елисейском дворце сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон не имеет твердых планов осуществить визит в Украину во время полномасштабного вторжения России.

Сам же президент в последнее время выступил с провокационным заявлением, в котором призвал не унижать Россию, чтобы якобы после завершения войны против Украины она смогла выйти из политической изоляции. На что получил волну критики.

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Эммануэль МакронВойна России против Украины