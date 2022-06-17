Макрон заявив про розробку маршруту вивезення зерна з України через Румунію

Франція спільно зі своїми європейськими колегами опрацьовує маршрут вивезення зерна з України через Румунію. Мова йде про 22 млн тонн зернових, які заблоковані в українських портах Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Емануеля Макрона в ефірі TF1.

"Ми працюємо зараз над новим маршрутом, який проходитиме через Румунію, адже Одеса знаходиться за кілька кілометрів (від кордону - ред.). Разом із Румунією ми створюємо зв'язувальну точку для експорту зернових", - розповів Макрон.

За його словами, у цьому випадку зерно можна було б провезти Дунаєм або залізницею. Раніше в Єлисейському палаці заявили про готовність Франції брати участь в операції розблокування порту Одеси.

Зазначимо, в Британії висловили сподівання, що найближчими днями вдасться досягти прогресу в питанні деблокування експорту українського зерна.

Додамо, як заявив президент Володимир Зеленський, Україна планує вдвічі збільшити транзит зерна та іншого продовольства і розглядає для цього Дунайський напрямок.

Нагадаємо, раніше в Іспанію прибула перша партія українського зерна за маршрутом через Балтійське море.

Також повідомлялося, що в Україні готують потужності для тимчасового зберігання зерна.

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