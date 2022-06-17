ru ua
Пт, 17 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Макрон заявил о разработке маршрута вывоза зерна из Украины через Румынию

Новина українською →
Париж, Пятница 17 июня 2022 12:18
Макрон заявил о разработке маршрута вывоза зерна из Украины через Румынию Фото: президент Франции Эмануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Франция совместно со своими европейскими коллегами прорабатывает маршрут вывоза зерна из Украины через Румынию. Речь идет о 22 млн тонн зерновых, которые заблокированы в украинских портах Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эмануэля Макрона в эфире TF1.

"Мы работаем сейчас над новым маршрутом, который пройдет через Румынию, ведь Одесса находится за несколько километров (от границы - ред.). Вместе с Румынией мы создаем связывающую точку для экспорта зерновых", - рассказал Макрон.

По его словам, в этом случае зерно можно было бы провезти по Дунаю или железной дороге. Ранее в Елисейском дворце заявили о готовности Франции участвовать в операции разблокировки порта Одессы.

Отметим, в Британии выразили надежду, что в ближайшие дни удастся достичь прогресса в вопросе деблокирования экспорта украинского зерна.

Добавим, как заявил президент Владимир Зеленский, Украина планирует вдвое увеличить транзит зерна и другого продовольствия и рассматривает для этого Дунайское направление.

Напомним, ранее в Испанию прибыла первая партия украинского зерна по маршруту через Балтийское море.

Также сообщалось, что в Украине готовят мощности для временного хранения зерна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Румыния Эммануэль Макрон продовольственный кризис
NEWS
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
DAILY
Всегда на связи. Чем Украине во время войны помогает Starlink от Илона Маска
Михаил ФедоровВице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Всегда на связи. Чем Украине во время войны помогает Starlink от Илона Маска