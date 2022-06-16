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Джонсон сподівається на рішення щодо експорту зерна з України "найближчими днями"

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Лондон, Четвер 16 червня 2022 02:54
Джонсон сподівається на рішення щодо експорту зерна з України "найближчими днями" Фото: Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великобританії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон у розмові з президентом України Володимиром Зеленським висловив сподівання, що найближчими днями вдасться досягти прогресу в питанні деблокування експорту українського зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію Джонсона.

Зазначається, що лідери обговорювали "непрощенну блокаду українського зерна" з боку Росії.

"Як заявив прем'єр-міністр, він також сподівається, що найближчими днями в цьому питанні може бути досягнутий прогрес", - наголошується в його заяві.

Британський прем'єр додав, що майбутні в кінці червня саміти G7 і НАТО стануть можливістю "виявити єдність Заходу і його рішучість підтримувати Україну в довгостроковій перспективі".

"Обидва лідери погодилися на важливість збільшення військових навчань, і прем'єр-міністр сказав, що Великобританія продовжить робити все можливе, щоб надавати Україні оборонну допомогу", - зазначили в канцелярії британського прем'єра.

Нагадаємо, раніше в Іспанію прибула перша партія українського зерна за маршрутом через Балтійське море.

Також повідомлялося, що в Україні готують потужності для тимчасового зберігання зерна.

Крім того, Анкара запропонувала Москві провести переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо створення коридорів для вивезення зерна із заблокованих українських портів.

Міноборони Туреччини запровадило так звану дипломатію "червоної лінії" для вирішення зернової кризи, викликаної військовим вторгненням Росії в Україну. Так, Анкара, Київ і Москва сформували відкритий канал зв'язку, щоб розв'язувати проблему з вивезенням українського зерна.

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