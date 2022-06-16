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Україна збільшила транзит зерна через Дунай, - Зеленський

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Україна, Четвер 16 червня 2022 20:32
Україна збільшила транзит зерна через Дунай, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Україна планує вдвічі збільшити транзит зерна та іншого продовольства. Для цього розглядає Дунайський напрямок.

Про це на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.

Глава держави зазначив, що сьогодні Україна збільшила транзит зерна, продовольчої продукції Дунайським шляхом.

"Ми сьогодні проговорювали з колегами як це можна ще збільшити, при чому можна збільшити в два рази. Ми будемо над цим працювати, наші відповідні міністерства", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Україна вже готує додаткові потужності зі зберігання зерна.

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Володимир Зеленський
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