Україна збільшила транзит зерна через Дунай, - Зеленський

Глава держави зазначив, що сьогодні Україна збільшила транзит зерна, продовольчої продукції Дунайським шляхом.

"Ми сьогодні проговорювали з колегами як це можна ще збільшити, при чому можна збільшити в два рази. Ми будемо над цим працювати, наші відповідні міністерства", - сказав Зеленський.