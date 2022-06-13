Урожай-2022: в Україні готують потужності для тимчасового зберігання зерна
У Мінагрополітики готуються застосовувати технології для тимчасового зберігання зерна. Це необхідно, щоб не втратити врожай, якщо відновити експорт не вдасться.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає".
Як розповів РБК-Україна заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич, планується закупити так звані "рукави" і зернові кільця. Це великі поліетиленові мішки місткістю до 200 тонн кожен і металеві кільця, які можна встановлювати прямо на полях, засипати туди зерно і зберігати під спеціальним покриттям з вентиляцією.
Як наголошується в матеріалі, такі технології використовуються в США і Канаді.
Як повідомляло РБК-Україна, питання з експортом зерна з України необхідно вирішити до кінця літа, інакше виникне нова проблема. Вже у вересні ніде буде зберігати продукцію нового врожаю.
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