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Урожай-2022: в Україні готують потужності для тимчасового зберігання зерна

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Україна, Понеділок 13 червня 2022 13:57
Урожай-2022: в Україні готують потужності для тимчасового зберігання зерна Фото: урожай зерна 2022 року зберігатимуть в рукавах (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

У Мінагрополітики готуються застосовувати технології для тимчасового зберігання зерна. Це необхідно, щоб не втратити врожай, якщо відновити експорт не вдасться.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає".

Як розповів РБК-Україна заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич, планується закупити так звані "рукави" і зернові кільця. Це великі поліетиленові мішки місткістю до 200 тонн кожен і металеві кільця, які можна встановлювати прямо на полях, засипати туди зерно і зберігати під спеціальним покриттям з вентиляцією.

Як наголошується в матеріалі, такі технології використовуються в США і Канаді.

Як повідомляло РБК-Україна, питання з експортом зерна з України необхідно вирішити до кінця літа, інакше виникне нова проблема. Вже у вересні ніде буде зберігати продукцію нового врожаю.

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Міністерство аграрної політики
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