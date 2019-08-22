Макрон заявив про готовність Франції до жорсткого Brexit

Президент Франції Еммануель Макрон в четвер перед переговорами з британським прем'єром Борисом Джонсоном заявив, що Європа готується до всіх варіантів виходу Великобританії з ЄС, в тому числі без укладення угоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Independent.

Французький лідер заявив, що Франція готова до будь-якого сценарію щодо Brexit і висловив сподівання, що стосунки між країнами залишаться незмінними.

"Ми зі свого боку готуємося до всіх сценаріїв виходу Великобританії, в тому числі без угоди, навіть якщо це не те, чого б ми хотіли насправді. Але я впевнений, що майбутнє Великобританії тісно пов'язане з Європою", - сказав Макрон на прес-конференції в Парижі.

Президент Франції також повідомив, що Париж не має наміру самостійно переглядати умови угоди про Brexit між Великобританією і ЄС.

"Ні один із членів Європейського союзу не може окремо вести переговори про цю угоду", - сказав Макрон.

Він додав, що за час, що залишається до крайнього терміну Brexit час технічно "складно виробити угоду, яка б докорінно відрізнялося від вже узгодженого".

Нагадаємо, раніше Джонсон домагався нових переговорів за умовами Brexit. Зокрема йшлося про зміну механізму щодо недопущення появи фізичного кордону між Ірландією та Північною Ірландією. Проте в Раді Європи відкинули цю пропозицію, заявивши, що колишні домовленості є оптимальними.

Джонсон також заявляє, що виведе Великобританію з ЄС до кінця жовтня, навіть якщо не буде підписано нову угоду з Брюсселем. В його резиденції навіть з'явився годинник із зворотним відліком Brexit.



Раніше РБК-Україна повідомляло, що Ангела Меркель заявила про готовність Німеччини до жорсткого Brexit.