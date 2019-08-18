ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Меркель: Німеччина готова до жорсткого Brexit

Новини » Політика    18.08.2019 - 21:51
Меркель: Німеччина готова до жорсткого Brexit
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Водночас Меркель стверджує, що готова до останнього боротися за угоду

Уряд Німеччини вже підготувався до можливого виходу Великобританії з Європейського союзу без відповідної угоди (жорсткий Brexit). Про це заявила канцлер Ангела Меркель під час Дня відкритих дверей в німецькому уряді, передає DW.

За її словами, Берлін до останнього буде докладати зусиль, щоб знайти компроміс.

"Ми підготувалися до всього, можна сказати, що і до випадку, коли ми будемо мати підписану угоду... Але якщо цього не відбудеться, то ми готові і до іншої нагоди", - додала Меркель.

Вона також нагадала, що вже в наступну середу до Німеччини прибуде британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

"Ми раді будь-якому візиту, адже потрібно говорити і потрібно знаходити хороші рішення", - зазначила Меркель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лише 34% громадян Великобританії підтримують перспективу виходу з Європейського союзу (Brexit) без укладення угоди з Брюсселем.

У той же час, згідно з опитуванням компанії BMG Research, майже половина респондентів (49%) вважають, що якщо прем'єр-міністру Борису Джонсону не вдасться укласти з Брюсселем нової угоди, то йому краще відкласти Brexit або організувати новий референдум.

У Німеччині на вокзалі чоловік з ножем напав на людей, є загиблі Німеччина депортуватиме біженців за відвідування рідної країни
Новини України ГерманияАнгела МеркельBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся