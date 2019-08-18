Меркель: Німеччина готова до жорсткого Brexit

Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Водночас Меркель стверджує, що готова до останнього боротися за угоду

Уряд Німеччини вже підготувався до можливого виходу Великобританії з Європейського союзу без відповідної угоди (жорсткий Brexit). Про це заявила канцлер Ангела Меркель під час Дня відкритих дверей в німецькому уряді, передає DW.

За її словами, Берлін до останнього буде докладати зусиль, щоб знайти компроміс.

"Ми підготувалися до всього, можна сказати, що і до випадку, коли ми будемо мати підписану угоду... Але якщо цього не відбудеться, то ми готові і до іншої нагоди", - додала Меркель.

Вона також нагадала, що вже в наступну середу до Німеччини прибуде британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

"Ми раді будь-якому візиту, адже потрібно говорити і потрібно знаходити хороші рішення", - зазначила Меркель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лише 34% громадян Великобританії підтримують перспективу виходу з Європейського союзу (Brexit) без укладення угоди з Брюсселем.

У той же час, згідно з опитуванням компанії BMG Research, майже половина респондентів (49%) вважають, що якщо прем'єр-міністру Борису Джонсону не вдасться укласти з Брюсселем нової угоди, то йому краще відкласти Brexit або організувати новий референдум.