Джонсон пообіцяв Зеленському не допустити Росію в G7

Фото: Борис Джонсон (kmu.gov.ua)

Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії

Президент України Володимир Зеленський 22 серпня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, в ході розмови Джонсон пообіцяв не допустити повернення Росії в G7. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

У ході розмови Зеленський подякував Джонсона за принципову позицію Великобританії на підтримку України у світлі нещодавніх заяв про можливість повернення Росії в "Велику сімку". Також сторонами було відзначено неможливість відновлення членства РФ у G7 до тих пір, поки РФ систематично порушує норми міжнародного права і підриває європейську і світову безпеку.

Крім того, Зеленський і Джонсон відзначили, що в умовах триваючої агресії РФ в Україні, окупації Криму і невиконання російською стороною Мінських домовленостей неможливо вести мову про повернення РФ на міжнародну майданчик, де вирішуються глобальні проблеми. Джонсон запевнив, що така чітка позиція буде продемонстрована в ході чергового саміту "Сімки", який відбудеться 24-26 серпня у Франції.

Джонсон запросив Зеленського відвідати Великобританію з офіційним візитом. Він також привітав Володимира Зеленського з Днем незалежності та побажав успіхів і процвітання народу України.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп сказав 20 серпня, що було б доцільно дозволити РФ приєднатися до G7. "Я думаю, що набагато більш доцільно, щоб Росія була в ній. Це повинна бути G8, тому що багато з того, про що ми говоримо, має відношення до Росії", - сказав американський лідер.

При цьому Європейський союз виступив проти приєднання Росії до групи G7.