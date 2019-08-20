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Джонсон пропонує Євросоюзу змінити угоду щодо Brexit

Новини » Політика    20.08.2019 - 00:59
Джонсон пропонує Євросоюзу змінити угоду щодо Brexit
Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Передусім Британія зацікавлена в зміні умов, що стосуються Північної Ірландії

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пропонує Європейському Союзу змінити умови угоди про вихід країни з ЄС (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його лист голові Європейської ради Дональду Туску.

Передусім Лондон хоче зміни механізму щодо недопущення появи фізичної кордону між Північною Ірландією (входить до складу Великобританії) і Ірландією (член ЄС) після Brexit ("бекстоп"), який передбачає, що Північна Ірландія продовжить перебувати в Митному союзі ЄС і на єдиному європейському ринку доти, доки сторони не дійдуть угоди про кордон

Джонсон підкреслює, що проблеми з цим механізмом призвели до того, що палата громад британського парламенту тричі не змогла затвердити умови виходу країни з ЄС і називає його "нежиттєздатним" і антидемократичним, оскільки жителі Північної Ірландії не зможуть впливати на законодавчі акти ЄС, які будуть до них застосовуватися.

Він вважає, що чинний варіант "бекстопа" поставить країну перед вибором - залишитися в Митному союзі чи ж "побачити, як Північна Ірландія буде відокремлена від економіки країни в багатьох сферах".

Прем'єр зазначив, що якщо Лондон і Брюссель розглянуть альтернативи "бекстопу", то їм вдасться знайти варіант, який не суперечить угоді.

На його думку, "суворого" кордону між Північною і Ірландією бути не повинно і через особливі обставини, пов'язані з цим регіоном, слід шукати "гнучкі та креативні рішення.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон надіслав усім державним чиновникам листа щодо підготовки до виходу з Європейського союзу без будь-яких угод.

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