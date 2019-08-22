Макрон заявил о готовности Франции к жесткому Brexit

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг перед переговорами с британским премьером Борисом Джонсоном заявил, что Европа готовится ко всем вариантам выхода Великобритании из ЕС, в том числе без заключения соглашения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Independent.

Французкий лидер заявил, что Франция готова к любому сценарию касательно Brexit и выразил надежду, что отношения между странами останутся неизменными.

"Мы со своей стороны готовимся ко всем сценариям выхода Великобритании, в том числе без соглашения, даже если это не то, чего бы мы хотели в действительности. Но я уверен, что будущее Великобритании тесно связано с Европой", - сказал Макрон на пресс-конференции в Париже.

Президент Франции также сообщил, что Париж не намерен самостоятельно пересматривать условия соглашения о Brexit между Великобританией и ЕС.

"Ни один из членов Европейского союза не может отдельно вести переговоры об этом соглашении", - сказал Макрон.

Он добавил, что за остающееся до крайнего срока Brexit время технически "сложно выработать соглашение, которое бы в корне отличалось от уже согласованного".

Напомним, ранее Джонсон добивался новых переговоров по условиям Brexit. В частности говорилось об изменении механизма по недопущению появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией. Однако в Совете Европы отвергли это предложение, заявив, что прежние договоренности являются оптимальными.

Джонсон также заявляет, что выведет Великобританию из ЕС до конца октября, даже если не будет подписано новое соглашение с Брюсселем. В его резиденции даже появились часы с обратным отчетом Brexit.



Ранее РБК-Украина сообщало, что Ангела Меркель заявила о готовности Германии к жесткому Brexit.

