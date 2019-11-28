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Макрон: ворог НАТО - це тероризм, а не Росія чи Китай

Новини » В світі     28.11.2019 - 18:18
Макрон: ворог НАТО - це тероризм, а не Росія чи Китай
Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Раніше він критикував НАТО і заявляв про "смерть мозку" альянсу

Президент Франції Еммануель Макрон вважає першим ворогом НАТО тероризм, а не Росію чи Китай. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

У четвер, 28 листопада, у своєму зверненні в Парижі Макрон закликав лідерів НАТО переглянути стратегію альянсу напередодні саміту НАТО в Лондоні наступного тижня (3-4 грудня) і зосередитися на загрозу тероризму, а не Росії чи Китаю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Макрон ініціює зміни в Договір про Європейський союз для того, щоб зробити Євросоюз більш незалежним від НАТО в питаннях оборони.

У свою чергу, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Євросоюз не може захистити Європу без допомоги альянсу. За його словами, НАТО залишається єдиною платформою, в рамках якої Північна Америка і Європа вирішують загальні стратегічні питання.

Він також підтвердив інформацію про скорочення витрат США на діяльність НАТО і збільшення фінансування альянсу від Німеччини, яка, серед іншого, взяла на себе обов'язок збільшити оборонний бюджет.

Макрон раніше заявляв, що всередині НАТО повністю пропала координація, і альянс перебуває в стані "смерті мозку". Він вважає, що ЄС необхідно почати думати про себе як про самостійної геополітичної сили.

Столтенберг прибув у Париж, щоб обговорити з Макроном заяви про "смерть мозку" НАТО Макрон відмовився від пропозиції Путіна про ракети
Новини України НАТОЕммануель Макрон
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