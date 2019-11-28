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Євросоюз не може захистити Європу без НАТО, - Столтенберг

Новини » Політика     28.11.2019 - 15:55
Євросоюз не може захистити Європу без НАТО, - Столтенберг
Фото: Єнс Столтенберг (nato.int)

Столтенберг вважає, що НАТО потрібно для процвітання Європи

Європейський союз не зможе захистити країни Європи без допомоги НАТО. Про це на прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, НАТО залишається єдиною платформою, в рамках якої Північна Америка і Європа вирішують загальні стратегічні питання

"Ми робимо це щодня, і це такі питання, як боротьба з тероризмом, як діяти у відношенні більш напористої Росії, у зв'язку з підйомом Китаю", - заявив Столтенберг.

На його думку, Євросоюз не може захистити Європу самостійно, так як єдність в ЄС не зможе замінити єдність в НАТО.

"Сильне НАТО і сильний Європейський союз - це дві сторони однієї медалі. І те, і інше необхідно для збереження свободи і процвітання Європи", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Макрон ініціює зміни в Договір про Європейський союз для того, щоб зробити Євросоюз більш незалежним від НАТО в питаннях оборони.

Раніше також стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа переходить до істотного скорочення своїх внесків у колективний бюджет НАТО.

Столтенберг прибув у Париж, щоб обговорити з Макроном заяви про "смерть мозку" НАТО
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