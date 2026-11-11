Переговоры в Абу-Даби: первые заявления Украины, США и РФ по результатам встреч

После двухдневных переговоров Украины, США и России в Абу-Даби 10-11 ноября стороны озвучили первые итоги. Среди главного - договоренность о новом масштабном обмене пленными и возможное продолжение переговоров после визита американцев в Москву.

Украина

О следующем возможном раунде переговоров

По словам члена украинской переговорной делегации, главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер поедут в Москву к Путину, а затем встретятся с Зеленским в Дублине. После этого следует назначить дату нового раунда переговоров.

"У нас хороший импульс, чтобы найти решение к новому году", - заявил он.

Почему переговоры были жесткими

Арахамия объяснил это позицией российской делегации.

"Переговоры были жесткими, потому что они (россияне, - ред.) привезли очень строгие директивы, когда нет места "для торгов", - сказал он.

Три результата встреч

По словам Арахамии, речь идет о:

возможности определить дату следующей встречи после визита Уиткоффа и Кушнера в Москву;

договоренности вовлечь европейцев в переговорный процесс;

обсуждении гуманитарного направления.

Арахамия также отметил, что Украина в этом году особенно уязвима перед зимой из-за нехватки ракет-перехватчиков. В то же время страна знает, как пережить зимний период. Но внутри и снаружи команды есть надежда, чтобы завершить все к новому году. Но никто не знает (как будет).

О требованиях России по Донбассу

Член украинской переговорной делегации, руководитель ОП Кирилл Буданов не стал раскрывать, настаивала ли российская сторона на выходе украинских войск из Донбасса.

"Вопрос, который поднимается во время переговоров, - это вопрос переговоров. Важен только результат. Когда мы его достигнем, об этом будет публично объявлен", - заявил он.

Об ультиматумах

Член украинской переговорной команды, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица подчеркнул, что во время встреч не было ультиматумов ни от одной из сторон (речь идет об Украине, США и Европе).

"Я не услышал никаких ультиматумов, ни со стороны США, ни Европы, ни Украины. Это очень важно. Потому что в СМИ часто пишут об ультиматумах, но сегодня и вчера я не слышал никаких ультиматумов", - сказал он.

США

О встрече с Путиным и Зеленским

Кушнер анонсировал, что завтра, 12 ноября, вместе с Уиткоффом отправится в Москву для встречи с Владимиром Путиным. После этого американские представители прибудут в Дублин, чтобы поговорить с Владимиром Зеленским.

Кушнер выразил надежду на успех встречи с Путиным и дальнейший прогресс в переговорах.

О привлечении Европы

Кушнер заявил, что присутствие представителей ЕС и НАТО в Абу-Даби было важным и полезным.

"Мы должны иметь Европу за столом переговоров", - подчеркнул он.

В то же время американский представитель отметил, что Европе следует определить одного человека для участия в переговорах, поскольку он объединяет разные страны с разными взглядами и интересами.

По словам Кушнера, США объяснили российской стороне, что она может обсуждать свои опасения и требования, но в то же время должна принимать меры по деэскалации и выдвигать свои предложения.

О возможной встрече Зеленского и Путина

Кушнер сказал: "Было бы хорошо, если бы они встретились в любое время". Однако, по словам спецпосланника США, "Россия хочет увидеть больше прогресса" в переговорах перед ее проведением. Он также отметил, что между лидерами нет большого доверия.

По его словам, стороны уже видят разные составляющие потенциального мирного соглашения, но должны определить, как объединить их в общую структуру. Окончательные решения могут быть приняты только лидерами.

О территориях и гарантиях безопасности

Кушнер назвал территориальные вопросы самой сложной частью переговоров.

Он отметил, что реализовать инициативы по послевоенному устройству мира невозможно до решения территориального вопроса.

"Главным вопросом является послевоенное устройство мира, гарантии безопасности для Украины, недопущение новой войны", - заявил спецпосланник Трампа.

Об обмене пленными

Кушнер сообщил, что точные параметры масштабного обмена пленными должны определить на следующий день, 12 ноября.

Россия

О результатах переговоров

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что стороны обменялись позициями: по отдельным вопросам удалось найти понимание, по другим - нет.

По его словам, центральной темой встреч была европейская система безопасности. Российская сторона считает "правильной постановку вопроса о том, какой будет безопасность после завершения войны в Украине".

Мединский также заявил, что российская делегация не общалась с находившимися в Абу-Даби европейскими представителями, поскольку Москва "не понимает их статус".

О новом обмене пленными

Мединский также подтвердил, что Россия и Украина договорились о новом масштабном обмене военнопленными. Конкретная информация, по его словам, будет позже.

В то же время первый заместитель начальника управления информации Генштаба РФ Александр Зорин, также принимавший участие в переговорах, уточнил, что обмен может состояться в ближайшие две-три недели. По его словам, он будет одним из самых масштабных.

О НАТО

Мединский повторил требование России о возвращении НАТО к границам 1997 года.

"Вопрос о том, что нужно создать новую систему безопасности в Европе, поднимался Россией не раз - и в 2008 году, и в 2021-м, когда мы направляли НАТО, США и европейским странам соответствующие документы", - заявил он.