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Макрон має намір зробити ЄС більш незалежним від НАТО, - Welt

Новини » Політика     16.11.2019 - 13:01
Макрон має намір зробити ЄС більш незалежним від НАТО, - Welt
Фото: Еммануель Макрон (Jack Taylor/Getty Images)

Макрон вимагає внести правки до Договору про Євросоюз

Президент Франції Еммануель Макрон ініціює зміни до Договору про Європейський союз для того, щоб зробити Євросоюз більш незалежним від НАТО в питаннях оборони. Про це пише Welt am Sonntag з посиланням на джерела в Брюсселі.

Повідомляється, що Макрон вимагає внести уточнення в сьомий пункт 42-й статті Договору, в якій йдеться, що країни ЄС мають надавати допомогу будь-якому члену спільноти. За даними Welt, президент Франції наполягає на "значних уточненнях" деяких формулювань.

На його думку, такі зміни можуть краще захистити країни ЄС, які не є членами НАТО, - Швецію, Фінляндію, Австрію, Кіпр, Мальту та Ірландію. У такому разі Євросоюз зможе забезпечити безпеку самостійно, якщо НАТО у разі вето не зможе активувати колективну оборону.

Нагадаємо, раніше Макрон заявляв, що всередині альянсу повністю пропала координація, і НАТО перебуває в стані "смерті мозку". Він також зазначив, що ЄС необхідно почати думати про себе як про самостійну геополітичну силу.

При цьому генсек НАТО Йенс Столтенберг і канцлер Німеччини Ангела Меркель з такою оцінкою не погодилися.

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