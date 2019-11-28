Столтенберг підтвердив інформацію про скорочення витрат США на НАТО

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Водночас Німеччина зобов'язалася збільшити свій внесок

У четвер, 28 листопада, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг підтвердив інформацію, що США скорочують розмір внеску в бюджет альянсу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Як зазначається, Столтенберг підтвердив це після переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Це вірно, що ми погодилися з новою формулою розподілу цих витрат. США будуть платити менше, а Німеччина - більше, тобто зараз США і Німеччина будуть платити однаково, майже 16% від бюджету. Решта буде розподілена між іншими союзниками", - повідомив Столтенберг.

Зазначимо, раніше США оплачували 22% прямого бюджету, загальний обсяг якого становить 2,5 млрд доларів. Ці гроші йдуть на підтримання штаб-квартир і представництв НАТО і на інші організаційні витрати.

Нагадаємо, раніше в американських ЗМІ з'явилася інформація, що адміністрація Трампа скорочує витрати на НАТО, а зекономлені кошти можуть піти на оборонні програми для України та Грузії.

Також Столтенберг заявив, що Європейський союз не зможе захистити країни Європи ініціює зміни в Договір про Європейський союз для того, щоб зробити Євросоюз більш незалежним від НАТО в питаннях оборони.