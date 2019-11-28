Макрон про нормандський саміт: діалог з Росією в інтересах миру в Європі

Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Макрон заявив, що на саміті будуть працювати над імплементацією Мінська

Президент Франкції Еммануель Макрон наполягає, що діалог з Росією, в тому числі в рамках нормандського формату, є в інтересах миру і безпеки в Європі. Про це він заявив на спільній з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом прес-конференції.

За його словами, європейці будуть завжди "дуже вимогливими", коли заходить мова про їх суверенітет. Він також висловив сумніви в тому, що Європа зацікавлена у відсутності діалогу з Російською Федерацією.

"Чи зробило це європейський континент безпечнішим? Чи в наших інтересах і інтересах нашої стабільності не вирішувати проблеми заморожених конфліктів і дозволити ситуації в Україні погіршуватися? Я так не думаю. Це в інтересах миру і стабільності в Європі. І тому ми працюємо разом з Ангелою Меркель. Ми проведемо нормандський саміт 9 грудня, щоб попрацювати над імплементацією мінських угод", - заявив Макрон.

Він також додав, що Євросоюз має вибудувати нову систему довіри і безпеки, враховуючи відносини з Росією.

Нагадаємо, раніше в адміністрації Макрона заявляли, що саміт у нормандському форматі дозволить почати новий етап у реалізації мінських угод.

Крім того, сам президент Франції зазначив, що Україна може і в подальшому розраховувати на підтримку Парижа у всіх питаннях.