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Макрон: враг НАТО - это терроризм, а не Россия или Китай

Новости » В мире     28.11.2019 - 18:18
Макрон: враг НАТО - это терроризм, а не Россия или Китай
Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)

Ранее он критиковал НАТО и заявлял о "смерти мозга" альянса

Президент Франции Эммануэль Макрон считает первым врагом НАТО терроризм, а не Россию или Китай. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В четверг, 28 ноября, в своем обращении в Париже Макрон призвал лидеров НАТО пересмотреть стратегию альянса в преддверии саммита НАТО в Лондоне на следующей неделе (3-4 декабря) и сосредоточиться на угрозе терроризма, а не России или Китая.

Напомним, ранее сообщалось, что Макрон инициирует изменения в Договор о Европейском союзе для того, чтобы сделать Евросоюз более независимым от НАТО в вопросах обороны.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз не может защитить Европу без помощи альянса. По его словам, НАТО остается единственной платформой, в рамках которой Северная Америка и Европа решают общие стратегические вопросы.

Он также подтвердил информацию о сокращении расходов США на деятельность НАТО и увеличения финансирования альянса от Германии, которая, среди прочего, взяла на себя обязанность увеличить оборонный бюджет.

Макрон ранее заявлял, что внутри НАТО полностью пропала координация, и альянс находится в состоянии "смерти мозга". Он считает, что ЕС необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.

Столтенберг прибыл в Париж, чтобы обсудить с Макроном заявления о "смерти мозга" НАТО Макрон отказался от предложения Путина о ракетах
Новости Украины НАТОЭммануэль Макрон
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