Макрон: враг НАТО - это терроризм, а не Россия или Китай

Ранее он критиковал НАТО и заявлял о "смерти мозга" альянса
Президент Франции Эммануэль Макрон считает первым врагом НАТО терроризм, а не Россию или Китай. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
В четверг, 28 ноября, в своем обращении в Париже Макрон призвал лидеров НАТО пересмотреть стратегию альянса в преддверии саммита НАТО в Лондоне на следующей неделе (3-4 декабря) и сосредоточиться на угрозе терроризма, а не России или Китая.
Напомним, ранее сообщалось, что Макрон инициирует изменения в Договор о Европейском союзе для того, чтобы сделать Евросоюз более независимым от НАТО в вопросах обороны.
В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз не может защитить Европу без помощи альянса. По его словам, НАТО остается единственной платформой, в рамках которой Северная Америка и Европа решают общие стратегические вопросы.
Он также подтвердил информацию о сокращении расходов США на деятельность НАТО и увеличения финансирования альянса от Германии, которая, среди прочего, взяла на себя обязанность увеличить оборонный бюджет.
Макрон ранее заявлял, что внутри НАТО полностью пропала координация, и альянс находится в состоянии "смерти мозга". Он считает, что ЕС необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.