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Макрон о войне РФ против Украины: Этот год станет ключевым для Европы

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Страны Европы должны продолжать поддержку Украины, которая отражает широкомасштабную военную агрессию РФ, несмотря на возможные политические изменения на Западе. В частности, помощь не должна зависеть от результатов предстоящих президентских выборов в США.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

По словам французского президента, текущий год может стать определяющим для европейских стран в вопросе предоставления Украине оборонной и другой помощи. Это оказывает значительное влияние на способность Сил обороны противостоять интервентам, и не давать противнику добиться существенных успехов на фронте.

"Чтобы Россия не победила в Украине, 2024 год станет ключевым для европейцев, каким бы ни был результат выборов в США", - подчеркнул Макрон.

Также он выразил уверенность, что РФ "не может и не победит в Украине".

Помощь Украине от Франции

Напомним, Французская Республика с начала полномасштабной войны России против Украины является одним из главных европейских союзников. Страна оказывает активную финансовую и военную помощь.

Ранее стало известно, что Франция изменила тактику поставок оружия в Украину. Страна продолжит помогать с вооружением.

Так, недавно стало известно, что пилоты Вооруженных сил Украины в следующем году прибывать во Францию для прохождения обучения в рамках военной помощи. Также стало известно, что Украина и Франция наращивают сотрудничество в области противовоздушной обороны.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подпишет соглашение о новых поставках оружия Украине. По данным французских СМИ, Париж передаст Киеву 40 ракет SCALP.

Также сообщалось, что Макрон намерен в феврале посетить Украину с официальным визитом, чтобы в частности подписать соглашение о гарантиях безопасности.

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