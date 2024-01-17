ua en ru
Ср, 17 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Франция передаст Украине 40 ракет SCALP, - Макрон

Париж, Среда 17 января 2024 00:28
UA EN RU
Франция передаст Украине 40 ракет SCALP, - Макрон Фото: Франция передаст Украине 40 ракет SCALP (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подпишет соглашение о новых поставках оружия Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Президент Франции заявил о предстоящем подписании "двустороннего соглашения о новых поставках Украине".

По словам источника, Франция поставит Украине 40 новых ракет большой дальности SCALP и бомбы, количество которых не уточняется.

Помощь Франции Украине

Франция с начала полномасштабной войны России против Украины - один из главных европейских союзников. Страна оказывает активную финансовую и военную помощь.

Ранее стало известно, что Франция сменила тактику поставок оружия в Украину. Страна продолжит помогать с вооружением,

К примеру, недавно стало известно о том, что пилоты Вооруженных сил Украины в следующем году начнут прибывать во Францию для прохождения обучения в рамках военной помощи.

Также стало известно, что Украина и Франция наращивают сотрудничество в области противовоздушной обороны

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Эммануэль Макрон Война в Украине
NEWS
ТЦК узнает больше? Как изменится учет и будет ли УБД "автоматом": разбор нового закона
ТЦК узнает больше? Как изменится учет и будет ли УБД "автоматом": разбор нового закона
DAILY
Испытание морозами. Как энергосистема справляется с зимой и что будет в случае ракетных обстрелов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Испытание морозами. Как энергосистема справляется с зимой и что будет в случае ракетных обстрелов