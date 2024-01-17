Франция передаст Украине 40 ракет SCALP, - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подпишет соглашение о новых поставках оружия Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Президент Франции заявил о предстоящем подписании "двустороннего соглашения о новых поставках Украине".
По словам источника, Франция поставит Украине 40 новых ракет большой дальности SCALP и бомбы, количество которых не уточняется.
Помощь Франции Украине
Франция с начала полномасштабной войны России против Украины - один из главных европейских союзников. Страна оказывает активную финансовую и военную помощь.
Ранее стало известно, что Франция сменила тактику поставок оружия в Украину. Страна продолжит помогать с вооружением,
К примеру, недавно стало известно о том, что пилоты Вооруженных сил Украины в следующем году начнут прибывать во Францию для прохождения обучения в рамках военной помощи.
Также стало известно, что Украина и Франция наращивают сотрудничество в области противовоздушной обороны
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