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Макрон в феврале посетит Украину, чтобы подписать соглашение о гарантиях безопасности

Среда 17 января 2024 00:57
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Макрон в феврале посетит Украину, чтобы подписать соглашение о гарантиях безопасности Фото: президент Франции Эммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в феврале посетить Украину с официальным визитом и объявить о новом пакете военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro и Reuters.

"В будущем мы сможем поставить гораздо больше техники и, по сути, поможем Украине в ее оборонных нуждах, в частности, в защите ее неба. Я сам в феврале поеду в Украину и доработаю эти тексты", - заявил президент Франции в ходе пресс-конференции.

Он также отметил, что во время визита состоится подписание двустороннего соглашения о гарантиях безопасности между Францией и Украиной.

Отмечается, что Франция работает над заключением двустороннего соглашения о гарантиях безопасности с Украиной, чтобы помочь укрепить финансовую и оборонную независимость Украины с целью удержать Москву от будущей агрессии.

Украина подписала с Британией соглашение о гарантиях безопасности

Напомним, что 2 января премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Киев с рабочим визитом. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Лидеры подписали историческое соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности. Она вступила в силу 12 января 2024 года и будет действовать в течение 10 лет.

В Офисе президента также заявили, что Украина ведет переговоры по соглашениям о безопасности с 6 странами: США, Германией, Италией, Францией, Канадой и Польшей.

Больше о том, что предусматривают гарантии безопасности Британии для Украины – читайте в нашем материале.

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Франция Эммануэль Макрон
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