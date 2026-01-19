Макрон откажется от предложения Трампа присоединиться к "Совету мира", - Bloomberg

Совет мира Трампа

Напомним, в четверг, 15 января, Трамп объявил о создании "Совета мира", который будет заниматься контролем за послевоенным управлением Сектором Газа.

При этом Bloomberg написало, что поскольку ХАМАС до сих пор контролирует почти половину Сектора Газа и отказывается разоружаться, перспективы прочного мира остаются неопределенными.

Кроме того, Bloomberg сообщило, что государства-члены "Совета мира" будут занимать свои места сроком до трех лет с возможностью обновления. Это ограничение не будет распространяться на страны, которые в течение первого года внесут более 1 млрд долларов наличными средствами.

В субботу, 17 января, президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Аргентины Хавьер Милей вошли в список мировых лидеров, которых Трамп пригласил в "Совет мира" по Сектору Газа.

Вчера, 18 января, венгерский премьер Виктор Орбан сообщил о приглашении Дональда Трампа включить Венгрию в работу нового "Совета мира".

Сегодня, 19 января, в Кремле сообщили, что Соединенные Штаты пригласили российского диктатора Владимира Путина войти в состав "Совета мира" по Газе.

Также сегодня в Беларуси заявили, что Дональд Трамп пригласил войти в Совет мира по вопросам Газы и самопровозглашенного белорусского лидера Александра Лукашенко.