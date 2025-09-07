Макрон о циничном обстреле Украины: РФ углубляется в логику войны и террора

Россия углубляется в логику войны и террора. Однако Украина с партнерами продолжают делать все для справедливого мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона в X (Twitter).

Он отметил, что Россия ночью снова выпустила по Украине сотни беспилотников и десяток ракет без разбора, атакуя, в частности, жилые районы и правительственные здания.

Макрон выразил соболезнования близким погибших, а также отметил, что Франция солидарна с Украиной и украинским народом.

"Вместе с Украиной и нашими партнерами мы выступаем за мир. Россия, тем временем все глубже углубляется в логику войны и террора. На стороне Украины мы будем продолжать делать все для того, чтобы справедливый и устойчивый мир воцарился", - подчеркнул он.