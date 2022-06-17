Макрон, Шольц та Драги зустрілися із Зеленським, а Лавров відповів на погрози України по Кримському мосту: новини за 16 червня

Лідери Франції, Німеччини та Італії Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі відвідали Київ, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відповів на погрози України по Кримському мосту, в Україні заборонили "Партію Шарія". Докладніше про те, що сталося у четвер, 16 червня – в матеріалі РБК-Україна.

Масові обстріли населених пунктів й невдалі ворожі наступи

Російські військові продовжують масові обстріли населених пунктів. Окупанти намагалися просунутись на фронті, однак отримали відсіч від ЗСУ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Детальніше про ситуацію на фронті – в матеріалі РБК-Україні.

Макрон, Шольц та Драгі зустрілися із Зеленським: перші подробиці

Лідери Франції, Німеччини та Італії Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі вперше з початку війни відвідали Київ. Європейські лідери відвідали Ірпінь, після чого зустрілися із президентом України Володимиром Зеленським.

Макрон заявив, що всі 4 країни (Німеччина, Франція, Італія та Румунія) підтримують статус кандидата на членство в ЄС для України у прив'язці до дорожньої карти.

Говорячи про зруйновані будинки та розірвані снарядами вулиці, канцлер Німеччини сказав: "Це багато говорить про агресивну війну Росії, яка просто націлена на знищення. Ми повинні враховувати це у всьому, що ми вирішуємо".

Серед країн Заходу є домовленість не поставляти Україні танки і штурмові літаки, щоб не вступати у конфронтацію з Росією.

Докладніше про основні заяви лідерів - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Лавров відповів на погрози України по Кримському мосту

Росія не скидає з рахунків загрози з боку України через Керченський міст. Водночас в Кремлі впевнені, що такі плани зазнають повного краху. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова під час Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ)

"Про Керченський міст уже хтось з його голів, що розмовляють, я не знаю, чим там вони розмовляють, вимовив загрозу про Кримський міст", - сказав він. Лавров зазначив, що у них "армія відповідальна", і всі ці загрози беруться на замітку, адже "диму без вогню не буває".

ЄК порекомендує статус кандидата для України та Молдови. Але відмовить Грузії, - NOS

Європейська комісія завтра, 17 червня, порадить надати статус кандидата на вступ до Євросоюзу для України та Молдови. Але Грузії можуть відмовити. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нідерландське видання NOS.

Видання з посиланням на джерела пише, що якщо країни-учасниці ЄС слідуватимуть рекомендації Єврокомісії, то це означає, що при звичайній процедурі можна було б швидко домовитися про реформи для України для повноправного членства. Однак комісія може прийняти формулювання, через яке вступ може зайняти тривалий час.

В Україні заборонили "Партію Шарія"

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив "Партію Шарія", яка знаходиться в списку Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Повідомляється, що друга спроба заборонити "Партію Шарія" стала успішною. Рік тому Служба безпеки України намагалася її заборонити через Окружний адміністративний суд Києва.

В Україні кілька областей накриють грозові дощі, будуть шквали з градом

Погода в Україні в п'ятницю, 17 червня, буде з грозовими дощами в деяких областях, а опади занесе до нас атмосферний фронт. Також місцями посилиться вітер, і при шквалах сила складе до 20 метрів на секунду. При цьому температура повітря в цілому буде цілком комфортна.