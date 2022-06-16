Франція, Німеччина, Італія та Румунія за негайний статус кандидата в ЄС для України
Франція, Німеччина, Італія та Румунія виступають за негайне надання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу для України.
Про це на прес-конференції в Києві заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає кореспондент РБК-Україна.
"Усі чотири країни підтримують негайний статус кандидата у члени. Цей статус супроводжуватиметься дорожньою картою, а також враховуватиме ситуацію на Балканах та у сусідніх країнах, зокрема у Молдові. Ми сподіваємося, що це рішення від нас буде одноголосно прийнято на Європейській Раді", - зазначив Макрон.
Німецький канцлер Олаф Шольц підтвердив спільну позицію чотирьох країн.
"На Єврораді я буду виступати за єдину позицію з цього питання за позитивне рішення щодо статусу", - додав він.
Нагадаємо, завтра, 17 червня 2022 року, Європейська комісія має надати свій висновок щодо заявки України на вступ до Євросоюзу. Після цього наступного тижня лідери країн-учасниць ЄС мають ухвалити рішення щодо статусу кандидата.
Докладніше про розклади напередодні історичного рішення читайте у матеріалі "Чи отримає Україна статус кандидата в ЄС: що відомо".
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