ru ua
Чт, 16 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Франція, Німеччина, Італія та Румунія за негайний статус кандидата в ЄС для України

Новость на русском →
Київ, Четвер 16 червня 2022 17:31
Франція, Німеччина, Італія та Румунія за негайний статус кандидата в ЄС для України Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Франція, Німеччина, Італія та Румунія виступають за негайне надання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу для України.

Про це на прес-конференції в Києві заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає кореспондент РБК-Україна.

"Усі чотири країни підтримують негайний статус кандидата у члени. Цей статус супроводжуватиметься дорожньою картою, а також враховуватиме ситуацію на Балканах та у сусідніх країнах, зокрема у Молдові. Ми сподіваємося, що це рішення від нас буде одноголосно прийнято на Європейській Раді", - зазначив Макрон.

Німецький канцлер Олаф Шольц підтвердив спільну позицію чотирьох країн.

"На Єврораді я буду виступати за єдину позицію з цього питання за позитивне рішення щодо статусу", - додав він.

Нагадаємо, завтра, 17 червня 2022 року, Європейська комісія має надати свій висновок щодо заявки України на вступ до Євросоюзу. Після цього наступного тижня лідери країн-учасниць ЄС мають ухвалити рішення щодо статусу кандидата.

Докладніше про розклади напередодні історичного рішення читайте у матеріалі "Чи отримає Україна статус кандидата в ЄС: що відомо".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еммануель Макрон Вступ в ЄС Олаф Шольц
NEWS
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
DAILY
Тарас Чмут: Без західної зброї війна для України уже була б закінчена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Тарас Чмут: Без західної зброї війна для України уже була б закінчена