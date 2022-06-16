ЄК порекомендує статус кандидата для України та Молдови. Але відмовить Грузії, - NOS

Європейська комісія завтра, 17 червня, порадить надати статус кандидата на вступ до Євросоюзу для України та Молдови. Але Грузії можуть відмовити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нідерландське видання NOS .

Видання з посиланням на джерела пише, що якщо країни-учасниці ЄС слідуватимуть рекомендації Єврокомісії, то це означає, що при звичайній процедурі можна було б швидко домовитися про реформи для України для повноправного членства. Однак комісія може прийняти формулювання, через яке вступ може зайняти тривалий час.

За даними NOS, Єврокомісія зробить компромісну пропозицію, що дозволяє оголосити Україну кандидатом в ЄС, і це буде важливим політичним сигналом з боку переважної більшості країн-учасниць.

Що стосується Молдови, то щодо неї теж буде схвалено надання статусу кандидата, але очікується, що в її випадку буде більше умов, ніж для України.

У той же час передбачається, що Грузія все-таки не зможе отримати статус, поки не виконає "довгий список умов".