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Лавров відповів на погрози України по Кримському мосту

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Росія, Четвер 16 червня 2022 18:34
Лавров відповів на погрози України по Кримському мосту Фото: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія не скидає з рахунків загрози з боку України через Керченський міст. Водночас в Кремлі впевнені, що такі плани зазнають повного краху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова під час Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ)

"Про Керченський міст уже хтось з його голів, що розмовляють, я не знаю, чим там вони розмовляють, вимовив загрозу про Кримський міст", - сказав він.

Лавров зазначив, що у них "армія відповідальна", і всі ці загрози беруться на замітку, адже "диму без вогню не буває".

"І я переконаний, що всі ці плани зазнають повного краху", - додав міністр.

Нагадаємо, що буквально сьогодні ж прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що безпека Криму та мосту гарантована військовими РФ.

Як повідомлялося, раніше міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що зброя від союзників допоможе Україні повернути окуповані Росією території, включаючи Крим та Донбас.

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Крымский мост Керченский мост
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