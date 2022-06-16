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Макрон, Шольц та Драгі зустрілися із Зеленським: перші подробиці

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Україна, Четвер 16 червня 2022 15:49
Макрон, Шольц та Драгі зустрілися із Зеленським: перші подробиці Фото: Олаф Шольц, Еммануель Макрон, Володимир Зеленський, Маріо Драгі та Клаус Йоханніс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Лідери Франції, Німеччини та Італії Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі прибули до Києва з першим візитом під час війни в Україні. Європейські лідери відвідали Ірпінь, після чого зустрілися із президентом України Володимиром Зеленським.

Докладніше про основні заяви лідерів - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Лідери ЄС зустрілися з Зеленським

Як повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, зустріч Зеленського з європейськими лідерами наразі завершилася.

"Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції. Ми передали лідерам держав повний пакет санкційних пропозицій проти росії, які підготувала міжнародна група Макфола-Єрмака", - повідомив він.

Зазначимо, на 15:00 за Києвом було анонсовано зустріч лідерів зі ЗМІ. Однак, наразі до преси європейські лідери та Зеленський не вийшли. Варто додати, шо станом на 16:00 у Києві було оголошено повітряну тривогу, це вже вдруге за день.

Заяви лідерів після візиту до Ірпіня

Макрон. Президент Франції назвав побачене в Ірпені військовим злочином Росії. Макрон заявив, що Україна має перемогти у війні.

"Ірпінь в Україні. Ми бачили спустошене місто і шрами варварства. І героїзм українців, які зупинили російську армію, що наступає на Київ. Україна чинить опір. Вона повинна зуміти перемогти", - написав він у соцмережі.

Шольц. Говорячи про зруйновані будинки та розірвані снарядами вулиці, канцлер Німеччини сказав: "Це багато говорить про агресивну війну Росії, яка просто націлена на знищення. Ми повинні враховувати це у всьому, що ми вирішуємо".

Драгі. Прем'єр Італії заявив, що лідерам варто було побачити наслідки російської агресії в Ірпені.

"Тут місце руйнування, але також і надії. Багато чого з того, що вони мені розповіли, стосується майбутнього та відновлення. Це люди, згуртовані війною, які можуть робити те, чого вони, можливо, не могли б зробити перед війною", - сказав він.

Йоханніс. Президент Румунії після візиту до Ірпіня закликав притягнути до відповідальності російських злочинців.

"Немає слів, щоб описати ту неймовірну людську трагедію та жахливі руйнування, які ми побачили сьогодні в Ірпені. Я знову наполегливо закликаю, щоб усі російські злочинці були притягнуті до відповідальності", - написав він у соцмережі.

Нагадаємо, Макрон, Шольц та Драгі прибули до Києва сьогодні вранці. Одразу після їхнього приїзду в Києві пролунав сигнал тривоги. Європейські лідери прибули до української столиці потягом, після чого вирушили до готелю, а потім - до Ірпіня.

Відразу після приїзду Макрон виступив із короткою заявою перед журналістами, назвавши їх візит знаком європейської підтримки всіх українців. У свою чергу Шольц заявив, що допомагатиме Україні скільки буде потрібно.

Зазначимо, крім Шольца, Макрона та Драгі до Києва також прибув президент Румунії Клаус Йоханніс.

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Володимир Зеленський Еммануель Макрон Марио Драги Олаф Шольц
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