Макрон підтвердив наявність домовленості не постачати Україні танки і літаки

Серед країн Заходу є домовленість не поставляти Україні танки і штурмові літаки, щоб не вступати у конфронтацію з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, позиція партнерів по НАТО про те, що вони допомагають Україні захищатися, але не вступають у війну з Росією, є майже офіційною.

"Тому певне озброєння, як, наприклад, штурмові літаки або танки - було домовлено не поставляти, і президент Зеленський в курсі цієї домовленості", - заявив він під час спілкування з українськими журналістами.