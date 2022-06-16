Макрон підтвердив наявність домовленості не постачати Україні танки і літаки
Серед країн Заходу є домовленість не поставляти Україні танки і штурмові літаки, щоб не вступати у конфронтацію з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
За словами президента Франції Еммануеля Макрона, позиція партнерів по НАТО про те, що вони допомагають Україні захищатися, але не вступають у війну з Росією, є майже офіційною.
"Тому певне озброєння, як, наприклад, штурмові літаки або танки - було домовлено не поставляти, і президент Зеленський в курсі цієї домовленості", - заявив він під час спілкування з українськими журналістами.
Нагадаємо, раніше про наявність неформальних домовленостей не постачати бойові літаки для України повідомило німецьке агентство DPA. Через це Польща відмовилася від поставок винищувачів МіГ-29 радянського виробництва.
Пізніше стало відомо, що західні союзники передали Україні розібрані літаки Су-25.
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