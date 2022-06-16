ru ua
Чт, 16 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Макрон підтвердив наявність домовленості не постачати Україні танки і літаки

Новость на русском →
Київ, Четвер 16 червня 2022 22:01
Макрон підтвердив наявність домовленості не постачати Україні танки і літаки Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Серед країн Заходу є домовленість не поставляти Україні танки і штурмові літаки, щоб не вступати у конфронтацію з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, позиція партнерів по НАТО про те, що вони допомагають Україні захищатися, але не вступають у війну з Росією, є майже офіційною.

"Тому певне озброєння, як, наприклад, штурмові літаки або танки - було домовлено не поставляти, і президент Зеленський в курсі цієї домовленості", - заявив він під час спілкування з українськими журналістами.

Нагадаємо, раніше про наявність неформальних домовленостей не постачати бойові літаки для України повідомило німецьке агентство DPA. Через це Польща відмовилася від поставок винищувачів МіГ-29 радянського виробництва.

Пізніше стало відомо, що західні союзники передали Україні розібрані літаки Су-25.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Еммануель Макрон Війна Росії проти України
NEWS
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
DAILY
Тарас Чмут: Без західної зброї війна для України уже була б закінчена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Тарас Чмут: Без західної зброї війна для України уже була б закінчена