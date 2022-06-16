Масові обстріли населених пунктів й невдалі ворожі наступи: ситуація на фронті
Російські військові продовжують масові обстріли населених пунктів. Окупанти намагалися просунутись на фронті, однак отримали відсіч від ЗСУ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Ситуація на фронті станом на 18:00.
На Волинському та Поліському напрямках:
Білоруські військові виконують завдання з прикриття білорусько-українського кордону. Продовжують обладнання позицій у прикордонних районах Брестської області.
На Сіверському напрямку:
Російські військові обстріляли з артилерії райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області та Уланове, Сопич і Баранівка Сумської області, а також завдали авіаудару поруч з містом Глухів.
На Слобожанському напрямку:
Окупанти ведуть бойові дії аби стримати наших військових.
На Харківському напрямку:
"Ворог застосовував ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Золочів, Уди, Байрак, Перемога, Рубіжне, Верхній Салтів, Печеніги та Леб’яже", - пише пресслужба.
На Слов’янському напрямку:
Російські військові обстріляли поблизу Мазанівки, Краснопілля та Дібровного. Наші військові відбили штурм в напрямку населеного пункту Долина.
На Донецькому напрямку:
Ворог зосереджує основні зусилля на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках.
На Лиманському напрямку:
Активних наступальних дій ворог не проводив. Застосував ствольну артилерію в районі Стародубівки.
На Сєвєродонецькому напрямку:
"Ворог застосовував артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Лоскутівка, Метьолкіне та Борівське. Завдав авіаційного удару по Лоскутівці", - додає пресслужба.
На Бахмутському напрямку:
Окупанти відкрили обстріл в районах населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Покровське, Нова Кам’янка, Яковлівка, Берестове, Миколаївка та Новоіванівка. Завдали авіаудару по мирному населеному пункту Яковлівка. Наші бійці відбили штурмові дії противника в напрямку Берестового.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках:
"Противник намагався вести штурмові дії з метою недопущення перекидання наших військ на інші напрямки. Здійснив обстріли із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Залізничне, Гуляйполе та Чарівне", - відзначає Генштаб.
На Південнобузькому напрямку:
Обстановка суттєвих змін не зазнала.
Ворог застосував артилерію районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Тополине, Князівка, Мурахівка, Червона Долина, Зоря, Котляреве, Новомиколаївка, Степова Долина, Таврійське, Лимани та Олександрівка.
Нагадаємо, РБК-Україна також розкривало усі подробиці на фронті за вчорашній день, 15 червня.
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