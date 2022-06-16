ru ua
Чт, 16 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Масові обстріли населених пунктів й невдалі ворожі наступи: ситуація на фронті

Новость на русском →
Четвер 16 червня 2022 19:12
Масові обстріли населених пунктів й невдалі ворожі наступи: ситуація на фронті Фото: масові обстріли населених пунктів й невдалі ворожі наступи (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові продовжують масові обстріли населених пунктів. Окупанти намагалися просунутись на фронті, однак отримали відсіч від ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Ситуація на фронті станом на 18:00.

На Волинському та Поліському напрямках:

Білоруські військові виконують завдання з прикриття білорусько-українського кордону. Продовжують обладнання позицій у прикордонних районах Брестської області.

На Сіверському напрямку:

Російські військові обстріляли з артилерії райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області та Уланове, Сопич і Баранівка Сумської області, а також завдали авіаудару поруч з містом Глухів.

На Слобожанському напрямку:

Окупанти ведуть бойові дії аби стримати наших військових.

На Харківському напрямку:

"Ворог застосовував ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Золочів, Уди, Байрак, Перемога, Рубіжне, Верхній Салтів, Печеніги та Леб’яже", - пише пресслужба.

На Слов’янському напрямку:

Російські військові обстріляли поблизу Мазанівки, Краснопілля та Дібровного. Наші військові відбили штурм в напрямку населеного пункту Долина.

На Донецькому напрямку:

Ворог зосереджує основні зусилля на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках.

На Лиманському напрямку:

Активних наступальних дій ворог не проводив. Застосував ствольну артилерію в районі Стародубівки.

На Сєвєродонецькому напрямку:

"Ворог застосовував артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Лоскутівка, Метьолкіне та Борівське. Завдав авіаційного удару по Лоскутівці", - додає пресслужба.

На Бахмутському напрямку:

Окупанти відкрили обстріл в районах населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Покровське, Нова Кам’янка, Яковлівка, Берестове, Миколаївка та Новоіванівка. Завдали авіаудару по мирному населеному пункту Яковлівка. Наші бійці відбили штурмові дії противника в напрямку Берестового.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках:

"Противник намагався вести штурмові дії з метою недопущення перекидання наших військ на інші напрямки. Здійснив обстріли із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Залізничне, Гуляйполе та Чарівне", - відзначає Генштаб.

На Південнобузькому напрямку:

Обстановка суттєвих змін не зазнала.

Ворог застосував артилерію районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Тополине, Князівка, Мурахівка, Червона Долина, Зоря, Котляреве, Новомиколаївка, Степова Долина, Таврійське, Лимани та Олександрівка.

Нагадаємо, РБК-Україна також розкривало усі подробиці на фронті за вчорашній день, 15 червня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна
NEWS
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
DAILY
Тарас Чмут: Без західної зброї війна для України уже була б закінчена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Тарас Чмут: Без західної зброї війна для України уже була б закінчена