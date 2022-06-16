Масові обстріли населених пунктів й невдалі ворожі наступи: ситуація на фронті

Російські військові продовжують масові обстріли населених пунктів. Окупанти намагалися просунутись на фронті, однак отримали відсіч від ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Ситуація на фронті станом на 18:00.

На Волинському та Поліському напрямках:

Білоруські військові виконують завдання з прикриття білорусько-українського кордону. Продовжують обладнання позицій у прикордонних районах Брестської області.

На Сіверському напрямку:

Російські військові обстріляли з артилерії райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області та Уланове, Сопич і Баранівка Сумської області, а також завдали авіаудару поруч з містом Глухів.

На Слобожанському напрямку:

Окупанти ведуть бойові дії аби стримати наших військових.

На Харківському напрямку:

"Ворог застосовував ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Золочів, Уди, Байрак, Перемога, Рубіжне, Верхній Салтів, Печеніги та Леб’яже", - пише пресслужба.

На Слов’янському напрямку:

Російські військові обстріляли поблизу Мазанівки, Краснопілля та Дібровного. Наші військові відбили штурм в напрямку населеного пункту Долина.

На Донецькому напрямку:

Ворог зосереджує основні зусилля на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках.

На Лиманському напрямку:

Активних наступальних дій ворог не проводив. Застосував ствольну артилерію в районі Стародубівки.

На Сєвєродонецькому напрямку:

"Ворог застосовував артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Лоскутівка, Метьолкіне та Борівське. Завдав авіаційного удару по Лоскутівці", - додає пресслужба.

На Бахмутському напрямку:

Окупанти відкрили обстріл в районах населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Покровське, Нова Кам’янка, Яковлівка, Берестове, Миколаївка та Новоіванівка. Завдали авіаудару по мирному населеному пункту Яковлівка. Наші бійці відбили штурмові дії противника в напрямку Берестового.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках:

"Противник намагався вести штурмові дії з метою недопущення перекидання наших військ на інші напрямки. Здійснив обстріли із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Залізничне, Гуляйполе та Чарівне", - відзначає Генштаб.

На Південнобузькому напрямку:

Обстановка суттєвих змін не зазнала.

Ворог застосував артилерію районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Тополине, Князівка, Мурахівка, Червона Долина, Зоря, Котляреве, Новомиколаївка, Степова Долина, Таврійське, Лимани та Олександрівка.