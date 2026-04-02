Макрон посоветовал Трампу "меньше говорить" после угроз выйти из НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Дональд Трамп рискует подорвать НАТО, создавая сомнения относительно преданности США Альянсу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Макрон подчеркнул, что такие альянсы, как НАТО, держатся на том, что не проговаривается - то есть на доверии, которое лежит в их основе.
"Если вы ежедневно ставите под сомнение свои обязательства, вы подрываете это доверие", - заявил французский президент.
Он добавил, что американские чиновники усиливают неопределенность, сигнализируя, что "они не будут делать то, это или что-то другое".
"Когда вы подписали договор, вы не ставите его под сомнение каждое утро и не говорите постоянно, будете ли вы действовать. Вы ничего не говорите - и в день, когда возникает проблема, вы рядом", - подытожил Макрон.
В среду Трамп усилил критику НАТО, заявив, что серьезно рассматривает возможность выхода США из Альянса. Его заявления прозвучали после комментариев госсекретаря Марко Рубио, которого обычно считают защитником НАТО. Рубио назвал реакцию Альянса на войну в Иране "очень разочаровывающей".
Макрон отметил, что страны уже испытывают последствия конфликта. Франция, в свою очередь, подчеркнула, что не была проинформирована о планах атаковать Иран и не участвует в войне.
Напомним, накануне Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода США из НАТО, назвав Альянс "бумажным тигром".
Это не первая подобная угроза - ранее он шантажировал европейских союзников, требуя присоединиться к коалиции по защите Ормузского пролива, угрожая прекратить поставки оружия Украине.
Под давлением Вашингтона Франция, Германия, Великобритания и еще более 30 стран подписали совместное заявление о готовности способствовать безопасному судоходству.
После критики Макрона Трамп прибегнул к личным оскорблениям. Американский президент заявил, что французский коллега "до сих пор приходит в себя после удара в челюсть от своей жены", намекая на инцидент 2025 года в Ханое, когда Бриджит Макрон якобы ударила мужа по лицу.
Эти комментарии вызвали возмущение во Франции - председатель нижней палаты парламента Яэль Браун-Пиве назвала их недопустимыми во время, когда "люди гибнут на поле боя".
Между тем действия Трампа дали неожиданный эффект. Как пишет Politico, его давление на НАТО парадоксальным образом сближает европейских лидеров между собой больше, чем когда-либо.
В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск назвал угрозу распада Альянса, ослабление санкций против России, энергетический кризис в Европе, прекращение помощи Украине и блокирование Венгрией кредита для Киева "планом мечты Путина".