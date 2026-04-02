ЕС готовит запасные союзы на случай кризиса в НАТО, и там есть Украина, - Politico

Пока президент США Дональд Трамп угрожает выйти из НАТО, европейские страны ищут запасные варианты, и Украина уже в одном из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

НАТО под давлением

После того как Трамп назвал альянс "бумажным тигром" и пообещал пересмотреть членство США в НАТО, в Европе начали откровенно говорить о запасных вариантах.

"Совершенно очевидно, что НАТО уже разваливается", - сказал один чиновник ЕС. Он добавил, что Европа должна срочно укрепить собственную оборону.

"Мы не можем ждать, пока она полностью умрет", - сказал чиновник.

Что рассматривают

Европейские чиновники все активнее говорят об укреплении альтернативных структур безопасности. В частности, внимание привлекают два формата:

JEF - Объединенные экспедиционные силы под руководством Британии. Это группа быстрого реагирования для североевропейских стран. Она действует даже там, где Статья 5 НАТО не применяется. Украина уже присоединилась к усиленному соглашению о партнерстве с JEF.

- Объединенные экспедиционные силы под руководством Британии. Это группа быстрого реагирования для североевропейских стран. Она действует даже там, где Статья 5 НАТО не применяется. Украина уже присоединилась к усиленному соглашению о партнерстве с JEF. Nordefco - Северное оборонное сотрудничество между Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией и Швецией.

"Я не утверждаю, что статья 5 не работает", - сказал министр обороны Финляндии Антти Хаккянен. "Она работает".

Но если ситуация изменится - альтернативы есть. По словам одного чиновника, в определенный момент к JEF может присоединиться и Канада.

ЕС тоже не стоит в стороне

Брюссель выделил странам-членам 150 миллиардов евро займов на оборону. Параллельно изучается статья 42.7 Договора ЕС - пункт о взаимной обороне. Новый план экономической безопасности должен появиться уже этим летом.

Тем временем союзники по НАТО не спешат воспринимать угрозы Трампа буквально.

Несмотря на резкую риторику, большинство аналитиков считают полный выход США из альянса маловероятным, но сам факт угроз уже меняет динамику внутри блока.