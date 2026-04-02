Трамп разрушает НАТО: Politico назвало неочевидное преимущество для Европы

Действия президента США Дональда Трампа, направленные против НАТО, дали неожиданный результат. Они сближают европейских лидеров между собой больше, чем когда-либо прежде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Издание провело беседы с 24 министрами, чиновниками и дипломатами и выяснило, как меняется реакция ЕС в ответ на заявления Трампа.

Трамп против всех

После того как Испания, Великобритания и Франция отказали США в использовании своих баз и воздушного пространства во время войны против Ирана, Трамп резко обострил риторику. Он назвал НАТО "бумажным тигром" и пообещал пересмотреть членство США в альянсе.

Премьер-министра Великобритании Кира Стармера президент неоднократно именовал "не Уинстоном Черчиллем". В ответ Стармер заявил: "Каким бы ни было давление на меня и других, какой бы ни была шумиха, я буду действовать в национальных интересах Британии".

О чем был закрытый ужин в Хельсинки

На прошлой неделе 10 европейских лидеров собрались на закрытый ужин в Музее Маннергейма в Финляндии - без помощников и чиновников. Обсуждали одно: что делать с НАТО и как реагировать на Трампа.

Участники согласились, что давление со стороны США только усиливается. Но поддержать американские бомбардировки Ирана отказались все.

"Эти 10 стран всегда были очень близкими друг к другу, но я бы сказал, что сейчас они еще ближе", - сказал один из участников переговоров.

Разрушил НАТО - объединил Европу

НАТО фактически парализовано. "Совершенно очевидно, что НАТО уже разваливается", - заявил чиновник ЕС, добавив: "Мы не можем ждать, пока оно полностью умрет".

Но есть обратная сторона. Один из дипломатов ЕС констатировал: Трамп "разрушил" трансатлантические отношения - и одновременно "объединил" Европу в противостоянии этой войне.

Бывший директор по планированию НАТО Фабрис Потье добавил: "Трамп сталкивается с последствиями своего одностороннего подхода и того, что воспринимал Европу как должное".

ЕС уже выделяет 150 миллиардов евро кредитов на оборону. Параллельно Брюссель изучает статью 42.7 договора ЕС - пункт о взаимной обороне между странами блока.

Как отмечает Politico, пытаясь давить на союзников, Трамп лишь ускорил то, чего Европа годами не могла достичь самостоятельно - реальное оборонное единство.

Напомним, Трамп угрожал прекратить поставки оружия Украине через программу НАТО PURL, если Европа не поможет разблокировать Ормузский пролив.

Под давлением несколько стран вынуждены были срочно подписать совместное заявление о поддержке безопасного судоходства в регионе.