Макрон порадив Трампу "менше говорити" після погроз вийти з НАТО

"Сумніви щодня підривають довіру"

Макрон наголосив, що такі альянси, як НАТО, тримаються на тому, що не промовляється - тобто на довірі, яка лежить в їхній основі.

"Якщо ви щодня ставите під сумнів свої зобов’язання, ви підриваєте цю довіру", - заявив французький президент.

Він додав, що американські посадовці посилюють невизначеність, сигналізуючи, що "вони не будуть робити те, це або щось інше".

"Коли ви підписали договір, ви не ставите його під сумнів щоранку і не кажете постійно, чи будете ви діяти. Ви нічого не кажете - і в день, коли виникає проблема, ви поруч", - підсумував Макрон.

Погрози Трампа та реакція Європи

У середу Трамп посилив критику НАТО, заявивши, що серйозно розглядає можливість виходу США з Альянсу. Його заяви прозвучали після коментарів держсекретаря Марко Рубіо, якого зазвичай вважають захисником НАТО. Рубіо назвав реакцію Альянсу на війну в Ірані "дуже розчаровуючою".

Макрон зазначив, що країни вже зазнають наслідків конфлікту. Франція, зі свого боку, наголосила, що не була поінформована про плани атакувати Іран і не бере участі у війні.