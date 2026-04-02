Макрон посоветовал Трампу "меньше говорить" после угроз выйти из НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Сомнения ежедневно подрывают доверие"

Макрон подчеркнул, что такие альянсы, как НАТО, держатся на том, что не проговаривается - то есть на доверии, которое лежит в их основе.

"Если вы ежедневно ставите под сомнение свои обязательства, вы подрываете это доверие", - заявил французский президент.

Он добавил, что американские чиновники усиливают неопределенность, сигнализируя, что "они не будут делать то, это или что-то другое".

"Когда вы подписали договор, вы не ставите его под сомнение каждое утро и не говорите постоянно, будете ли вы действовать. Вы ничего не говорите - и в день, когда возникает проблема, вы рядом", - подытожил Макрон.

Угрозы Трампа и реакция Европы

В среду Трамп усилил критику НАТО, заявив, что серьезно рассматривает возможность выхода США из Альянса. Его заявления прозвучали после комментариев госсекретаря Марко Рубио, которого обычно считают защитником НАТО. Рубио назвал реакцию Альянса на войну в Иране "очень разочаровывающей".

Макрон отметил, что страны уже испытывают последствия конфликта. Франция, в свою очередь, подчеркнула, что не была проинформирована о планах атаковать Иран и не участвует в войне.