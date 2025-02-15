Макрон созовет экстренный "европейский" саммит из-за заявлений Трампа, - Сикорский

Президент Франции Эммануэль Макрон, в понедельник, 17 февраля, планирует созвать европейских лидеров на экстренный саммит в Париже из-за вызовов, которые бросает глава Белого дома Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослава Сикорского во время Мюнхенской конференции по безопасности, которого цитирует Politico.

"Я очень рад, что президент Макрон вызвал наших лидеров в Париж", - заявил Сикорский и добавил, что он ожидает, что европейские лидеры обсудят серьезно вызовы, которые бросает Трамп.

Как он пояснил, главе Белого дома свойственен метод работы, который называют "разведкой боем".

"Ты толкаешь и смотришь, что происходит, а потом меняешь свою позицию... И мы должны реагировать", - добавил Сикорский.

Как отмечают двое неназванных чиновников ЕС, встреча должна состояться уже в понедельник. В то же время глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, как пишет Politico, не подтверждал и не опровергал информацию о чрезвычайном саммите.

Позже Сикорский отметил, что саммит в Париже со стороны Польши посетит глава правительства Дональд Туск.