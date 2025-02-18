Макрон после саммита в Париже пообщался с Трампом и Зеленским: что обсудили

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с лидерами нескольких государств Европы в Париже провел переговоры с украинским и американским коллегами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт (X) Макрона.

Французский лидер отметил, что после встречи нескольких европейских лидеров он связался с Трампом, а затем с Зеленским.

"Мы стремимся к прочному и длительному миру в Украине. Чтобы достичь этого, Россия должна прекратить свою агрессию, и это должно сопровождаться сильными и надежными гарантиями безопасности для украинцев", - говорится в публикации Макрона.

Иначе, добавил он, есть риск, что это прекращение огня "закончится как Минские соглашения".

"Над этим мы будем работать вместе со всеми европейцами, американцами и украинцами. Это ключ", - подчеркнул президент Франции.

Макрон также рассказал, что стороны "убеждены, что европейцы должны инвестировать лучше, больше и вместе в свою безопасность и оборону - как сегодня, так и в будущем".

"С этой целью европейцы хотят ускорить реализацию собственной повестки дня по суверенитету, безопасности и конкурентоспособности. Будет продолжаться работа на основе предложений Еврокомиссии как по поддержке Украины, так и по развитию и инвестированию в нашу оборону", - проинформировал он.

Также Макрон обратил внимание, что эту повестку дня, которая была определена в 2022 году на Версальском саммите, нужно "просто выполнить".

"Решение, действия, слаженность, быстро. Я продолжу эти дискуссии в ближайшие дни", - отметил французский президент.