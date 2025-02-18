Макрон после саммита в Париже пообщался с Трампом и Зеленским: что обсудили
Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с лидерами нескольких государств Европы в Париже провел переговоры с украинским и американским коллегами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт(X) Макрона.
Французский лидер отметил, что после встречи нескольких европейских лидеров он связался с Трампом, а затем с Зеленским.
"Мы стремимся к прочному и длительному миру в Украине. Чтобы достичь этого, Россия должна прекратить свою агрессию, и это должно сопровождаться сильными и надежными гарантиями безопасности для украинцев", - говорится в публикации Макрона.
Иначе, добавил он, есть риск, что это прекращение огня "закончится как Минские соглашения".
"Над этим мы будем работать вместе со всеми европейцами, американцами и украинцами. Это ключ", - подчеркнул президент Франции.
Макрон также рассказал, что стороны "убеждены, что европейцы должны инвестировать лучше, больше и вместе в свою безопасность и оборону - как сегодня, так и в будущем".
"С этой целью европейцы хотят ускорить реализацию собственной повестки дня по суверенитету, безопасности и конкурентоспособности. Будет продолжаться работа на основе предложений Еврокомиссии как по поддержке Украины, так и по развитию и инвестированию в нашу оборону", - проинформировал он.
Также Макрон обратил внимание, что эту повестку дня, которая была определена в 2022 году на Версальском саммите, нужно "просто выполнить".
"Решение, действия, слаженность, быстро. Я продолжу эти дискуссии в ближайшие дни", - отметил французский президент.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится в Турции с официальным визитом, в ночь на 18 февраля рассказал о своем разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном после саммита европейских лидеров в Париже. Стороны, в частности, скоординировали позиции по гарантиям безопасности для Украины.
Добавим, что на встрече в Париже также был генсек НАТО Марк Рютте. После саммита во французской столице 17 февраля он заявил, что Европа готова "взять на себя инициативу" по предоставлению гарантий безопасности Украине.
Также западные СМИ писали, что после саммита в Париже группа европейских лидеров предостерегла Украину от прекращения огня без мирного соглашения.
Также стоит напомнить, что на состоявшемся в марте 2022 года на саммите в Версале на заседании Совета ЕС все лидеры стран Евросоюза поддержали решение об официальном начале Украиной процесса евроинтеграции.
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