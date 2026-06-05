Макрон оценил письмо Зеленского к Путину по поводу переговоров

Президент Франции Эмманюэль Макрон одобрительно оценил открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского к российскому диктатору Владимиру Путину. Французский лидер выразил солидарность с этой инициативой и выступил за возобновление прямого диалога между Киевом и Кремлем.

Об этом заявил Эмманюэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на полях саммита "ЕС - Западные Балканы" в Черногории.

Почему Макрон поддерживает прямые переговоры

Комментируя мирные инициативы Украины, Макрон подчеркнул, что считает обращение украинского президента правильным шагом для урегулирования конфликта.

По его словам, именно непосредственный диалог между сторонами способен принести результат.

"Я считаю, что это хорошая инициатива и хорошо, что дискуссии могут возобновиться. Я буду с вами откровенным. Я считаю, что именно Украина и Россия сегодня могут построить как прекращение огня, так и мирный план", - подчеркнул Эмманюэль Макрон.

В то же время он добавил, что европейские страны должны обязательно присоединиться к будущему процессу урегулирования, поскольку это непосредственно влияет на безопасность всего региона.

"Мы всегда выступали за прямые переговоры между Украиной и Кремлем. Европейцы являются крупнейшими донорами военных усилий Украины, и поэтому они должны в определенный момент оказаться за столом переговоров по мирному плану", - отметил президент Франции.