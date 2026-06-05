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Макрон оценил письмо Зеленского к Путину по поводу переговоров

17:25 05.06.2026 Пт
2 мин
Французский лидер поддержал идею, которая способна изменить все
aimg Сергей Козачук
Макрон оценил письмо Зеленского к Путину по поводу переговоров Фото: президент Франции Эмманюэль Макрон (Getty Images)
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Президент Франции Эмманюэль Макрон одобрительно оценил открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского к российскому диктатору Владимиру Путину. Французский лидер выразил солидарность с этой инициативой и выступил за возобновление прямого диалога между Киевом и Кремлем.

Об этом заявил Эмманюэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на полях саммита "ЕС - Западные Балканы" в Черногории.

Почему Макрон поддерживает прямые переговоры

Комментируя мирные инициативы Украины, Макрон подчеркнул, что считает обращение украинского президента правильным шагом для урегулирования конфликта.

По его словам, именно непосредственный диалог между сторонами способен принести результат.

"Я считаю, что это хорошая инициатива и хорошо, что дискуссии могут возобновиться. Я буду с вами откровенным. Я считаю, что именно Украина и Россия сегодня могут построить как прекращение огня, так и мирный план", - подчеркнул Эмманюэль Макрон.

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В то же время он добавил, что европейские страны должны обязательно присоединиться к будущему процессу урегулирования, поскольку это непосредственно влияет на безопасность всего региона.

"Мы всегда выступали за прямые переговоры между Украиной и Кремлем. Европейцы являются крупнейшими донорами военных усилий Украины, и поэтому они должны в определенный момент оказаться за столом переговоров по мирному плану", - отметил президент Франции.

Письмо Зеленского к Путину

Напомним, 4 июня президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому диктатору Владимиру Путину. В обращении глава государства заявил о готовности Киева завершить войну путем прямых двусторонних переговоров и предложил объявить полное прекращение огня на период проведения встречи лидеров.

Впоследствии стало известно, что Владимир Зеленский предложил определить точку встречи на нейтральной территории - в Швейцарии, Турции или странах Арабского мира, полностью исключив проведение переговоров в Киеве или Москве.

Также украинская сторона инициировала масштабный обмен военнопленными по принципу "всех на всех" и призвала к шагам по возвращению вывезенных детей и гражданских.

В тот же вечер в Кремле отреагировали на письмо Зеленского. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подтвердил, что в Москве ознакомились с текстом обращения, и добавил, что официальная позиция РФ будет озвучена позже.

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