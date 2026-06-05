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Макрон оцінив лист Зеленського до Путіна щодо переговорів

17:25 05.06.2026 Пт
2 хв
Французький лідер підтримав ідею, яка здатна змінити все
aimg Сергій Козачук
Макрон оцінив лист Зеленського до Путіна щодо переговорів Фото: президент Франції Емманюель Макрон (Getty Images)
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Президент Франції Емманюель Макрон схвально оцінив відкритий лист президента України Володимира Зеленського до російського диктатора Володимира Путіна. Французький лідер висловив солідарність із цією ініціативою та виступив за відновлення прямого діалогу між Києвом і Кремлем.

Про це заявив Емманюель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на полях саміту "ЄС - Західні Балкани" в Чорногорії.

Чому Макрон підтримує прямі переговори

Коментуючи мирні ініціативи України, Макрон наголосив, що вважає звернення українського президента правильним кроком для врегулювання конфлікту.

За його словами, саме безпосередній діалог між сторонами здатний принести результат.

"Я вважаю, що це хороша ініціатива і добре, що дискусії можуть відновитися. Я буду з вами відвертим. Я вважаю, що саме Україна та Росія сьогодні можуть побудувати як припинення вогню, так і мирний план", - наголосив Емманюель Макрон.

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Водночас він додав, що європейські країни мають обов'язково долучитися до майбутнього процесу врегулювання, оскільки це безпосередньо впливає на безпеку всього регіону.

"Ми завжди виступали за прямі переговори між Україною та Кремлем. Європейці є найбільшими донорами військових зусиль України, і тому вони повинні в певний момент опинитися за столом переговорів щодо мирного плану", - зазначив президент Франції.

Лист Зеленського до Путіна

Нагадаємо, 4 червня президент України Володимир Зеленський написав відкритого листа російському диктатору Володимиру Путіну. У зверненні глава держави заявив про готовність Києва завершити війну шляхом прямих двосторонніх переговорів та запропонував оголосити повне припинення вогню на період проведення зустрічі лідерів.

Згодом стало відомо, що Володимир Зеленський запропонував визначити точку зустрічі на нейтральній території - у Швейцарії, Туреччині чи країнах Арабського світу, повністю виключивши проведення перемовин у Києві або Москві.

Також українська сторона ініціювала масштабний обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх" та закликала до кроків із повернення вивезених дітей і цивільних.

Того ж вечора у Кремлі відреагували на лист Зеленського. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив, що у Москві ознайомилися із текстом звернення, та додав, що офіційну позицію РФ буде озвучено пізніше.

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Володимир Зеленський Франція Еммануель Макрон Мирні переговори
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