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Зеленский предложил Путину встречу и готов прекратить огонь

21:47 04.06.2026 Чт
2 мин
Президент Украины уточнил, что встречи быть не может в двух городах
aimg Иван Носальский
Зеленский предложил Путину встречу и готов прекратить огонь Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
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Президент Украины Владимир Зеленский в письме для российского диктатора Владимира Путина предложил организовать личную встречу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Готовность ко встрече

Глава государства подчеркнул, что Украина предлагает завершать войну таким образом, чтобы это было честно и достойно. Нужны гарантии, что нового нападения не будет.

По словам Зеленского, сейчас США уделяют все внимание Ирану, и неправильно ждать, когда в Вашингтоне обратят внимание на войну в Европе.

"Украина предлагает окончить войну в формате между нами и вами. Я предлагаю вам встречу", - написал президент.

Он напомнил, что российские представители, улыбаясь, предлагали ему приехать в Москву. Но "после таких 26 лет украинскому лидеру в столице РФ делать нечего, как и российскому лидеру в Киеве".

"Именно лидеры решают ключевые вопросы - так было всегда. Я предлагаю определить точку встречи", - обратил внимание глава украинского государства.

Президент упомянул, что России "обещали" решение некоторых вопросов во время саммита в Анкоридже, но очевидно, что украинские и европейские вопросы решаются не на Аляске.

Также Зеленский предложил, чтобы открыть возможность присоединения других участников к двухстороннему треку.

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Прекращение огня

Президент Украины отметил, что дипломатия должна начинаться с линии фронта.

"Украина готова прекратить огонь полностью - для времени, когда будут продолжаться переговоры. И это стандартная практика, подтверждаемая сейчас и обстоятельствами вокруг Ирана. Попытка установить реальную тишину - это самый лучший старт, чтобы начать говорить друг с другом", - написал Зеленский.

По его словам, мониторинг прекращения огня могут обеспечить США.

Также президент подтвердил готовность к обмену пленными в формате "всех на всех". Такой шаг может стать "хорошим прологом" к завершению войны.

Что говорил Путин о встрече с Зеленским

Напомним, в мае российский диктатор Владимир Путин заявлял о том, что если президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться, он должен приехать в Москву.

Также, по словам диктатора, он готов ко встрече и в третьей стране, но только в случае, если будут "достигнуты окончательные договоренности" о мирной сделке.

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